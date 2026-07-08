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"Cuentos a la carta" se presenta el 8, 9 y 10 de julio en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores.
"Cuentos a la carta" se presenta el 8, 9 y 10 de julio en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores.
Por Ángel Navarro Quevedo

La primera vez que Loïc Vallaeys subió a un escenario tenía apenas 11 años y debía tocar el piano mientras su padre, François Vallaeys, contaba historias. El experimento familiar ocurrió ante unas doscientas personas, y dejó una impresión inesperada: el niño no solo parecía cómodo frente al público, sino que daba la impresión de disfrutar ese mundo. Años después, aquella escena se transformó en un proyecto artístico consolidado con “Cuentos a la carta”, espectáculo que padre e hijo presentan los días 4, 8, 9 y 10 de julio en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores.

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