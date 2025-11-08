Galería Gato presenta performance en vivo de Cristina Garrido: arte conceptual y maquillaje en diálogo

En la Galería Gato, las cosas miran de vuelta. Lo que parece objeto se vuelve presencia; lo cotidiano se transforma en escenario de deseo, memoria y crítica. Así se abre “Superficies habitadas”, muestra colectiva que reúne a Isabel Cordovil (Portugal), Cristina Garrido (España) y Gabriele Beveridge (Reino Unido), tres artistas que convierten la observación en una forma de resistencia y el gesto de mirar en una práctica política.

Hasta el 28 de noviembre, este espacio limeño —ubicado en la histórica Plaza Bolognesi— presenta una exposición donde la mirada se tensiona, se cuestiona y se rehace. No hay un hilo narrativo lineal, sino un diálogo entre tres maneras de entender la imagen y su poder. Cordovil transforma la memoria personal y colectiva en materia poética; Garrido ironiza sobre los lenguajes institucionales del sistema del arte y sus jerarquías; Beveridge enfrenta la industria de la belleza con instalaciones que oscilan entre el brillo seductor y lo espectral.

Las make up artists Carito Gómez y Luciana Frisancho durante la performance Paragraphs in Make Up de Cristina Garrido, una acción que transforma el maquillaje en pensamiento y el rostro en superficie conceptual.

Cada una, desde su territorio, examina la relación entre cuerpo, deseo y consumo en una época saturada de imágenes. En sus obras, lo íntimo y lo público, lo material y lo simbólico, se entrelazan en una misma superficie. La muestra funciona como un laboratorio visual donde los gestos más simples —coleccionar, desviar, reapropiar— se revelan como actos de cuestionamiento y de reaprendizaje de la mirada.

“Superficies habitadas propone detenerse en lo que se escapa, en lo que brilla y se apaga —explican desde la galería—. Es un espacio donde lo visible se fractura y se rehace, donde mirar es una forma de pensar”. Esa idea recorre toda la exposición, como una corriente que une las tres propuestas y que encuentra su punto más vibrante en la acción performática que hoy acompaña la muestra.

Arte en maquillaje

Esta tarde, a las 5:00 p.m., Superficies habitadas se expande con una performance en vivo basada en “Paragraphs in Make Up” (2018), obra de Cristina Garrido. Inspirada en Paragraphs on Conceptual Art (1967) de Sol LeWitt, la pieza traslada las premisas del arte conceptual al territorio del maquillaje y la cultura visual contemporánea.

Durante la acción, las make up artists peruanas Carito Gómez y Luciana Frisancho maquillarán mientras leen fragmentos del texto de LeWitt, recreando el gesto original de Garrido, quien participará de forma remota desde España. Detrás de ellas, el registro en video —una imagen en alta definición que duplica y distorsiona la acción— acompaña la escena como una memoria que se reescribe en tiempo real. Cada trazo sobre el rostro es una traducción de la palabra en color, una escritura efímera que se borra al instante.

La performance no busca reproducir el canon conceptual, sino reescribirlo desde la experiencia corporal. Si LeWitt quiso liberar la idea del objeto, Garrido devuelve el concepto al cuerpo y lo viste de pigmento. El maquillaje, símbolo de artificio, se convierte en argumento; el rostro, en superficie pensante. Frente a los espejos de la galería, pensar se vuelve visible.

Al final, lo que permanece no es el maquillaje ni la proyección, sino la intuición de que toda idea necesita un cuerpo que la sostenga. En Paragraphs in Make Up, el arte conceptual encuentra su reflejo: por un instante, la teoría se mira en el espejo y descubre que también tiene piel.