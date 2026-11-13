Hay una duda que muchos limeños nunca se atreven a decir en voz alta frente a una puerta de vidrio: ¿puedo entrar? La pregunta se repite ante las galerías de todo Lima, donde el arte contemporáneo suele parecer un territorio reservado a coleccionistas y especialistas. La respuesta, sin embargo, es sí, y además es gratis. Para insistir en ella, la nueva edición de Gallery Weekend Lima abrirá diez galerías entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026.

El circuito arrancará el jueves 19, de 5:00 a 10:00 p. m., con inauguraciones simultáneas en todos los espacios. Después, la ciudad se recorrerá por zonas: Miraflores el viernes, San Isidro el sábado, y Barranco y Breña el domingo. Participan Carlos Caamaño Espacio Fotográfico, Crisis Galería, Galería Forum, Galería Gato, LA GALERÍA, La Mancha Galería, Livia Benavides, mueve galería, Sismo y Vesper Tzu.

Galería Fórum - artista: Alejandra Ballon - obra: alfombra roja

Para María Emilia Miró Quesada, directora del evento, ese mapa es una forma de leer Lima. Cada distrito, explica, “tiene una identidad, una historia y una dinámica cultural propia”, y las galerías son parte de ese tejido. Por eso el recorrido por zonas no es solo logístico: propone caminar la ciudad de otra manera, con el arte como brújula.

Esa variedad es, para Cristina Quimper, directora de la Asociación de Galerías del Perú, el mayor atractivo. En el circuito conviven espacios “donde lo figurativo y lo abstracto se funden en armonía, donde el arte conceptual y la tradición coexisten en un constante intercambio”. A ello se suman visitas guiadas, talleres y encuentros con artistas, pensados para que el visitante no solo mire, sino también converse y pregunte.

Galería Gato - artista: Anne Neukamp - obra: Memo(Door)

Coleccionar el presente

La gran novedad de esta edición es una pausa para pensar. El Foro Contemporáneo, nacido en Caracas, llega a Lima el sábado 21 de noviembre, de 4:00 a 7:30 p. m., al Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima), en Barranco. Ese mismo día, tras recorrer las galerías de San Isidro, el público podrá sentarse a escuchar. La entrada es libre con inscripción previa y el aforo es limitado.

Bajo el título “Coleccionar el presente, custodiar el futuro”, el foro concibe el coleccionismo como un ciclo de vida que parte desde la primera obra adquirida hasta el momento en que una colección se convierte en memoria compartida y patrimonio. Dos ejes ordenan la conversación: “Herencias en tránsito” y “Conservar lo vivo”.

Livia Benavides - artista: Dario escobar - obra: Quetzalcoatl VI / Juan Pablo Murrugarra

Dialogarán Pedro Pablo Alayza, director del MAC Lima; Marialejandra Maza, fundadora de Grupo artEncontrado; la historiadora y exministra de Cultura María del Carmen de Reparaz, y José Andrés De Leo Martínez, investigador en conservación del patrimonio de la UTEC. Presenta y modera Leyla Abudayeh.

El foro responde a una necesidad que la propia organización reconoce. “Lima cuenta con artistas extraordinarios”, afirma Miró Quesada, pero aún falta ampliar las bases del coleccionismo y lograr un mayor compromiso del sector privado y de las instituciones culturales. La sostenibilidad de las galerías, advierte, no depende solo de la calidad de sus propuestas, sino de contar con condiciones para proyectarse a largo plazo.

Quimper, por su parte, ve en Gallery Weekend una oportunidad para acortar distancias. Su aspiración es que el arte deje de verse como un lujo distante y se perciba como “una ventana al espíritu”, y que cada persona sienta que hay una pieza en la que puede reconocerse. Si el fin de semana cumple su promesa, no será necesario preguntar si se puede entrar. Bastará con atreverse a cruzar la puerta de vidrio y descubrir que el arte, después de todo, también era para uno.