icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gallery Weekend Lima se realizará del 19 al 22 de noviembre de 2026 con diez galerías participantes y entrada libre.
Gallery Weekend Lima se realizará del 19 al 22 de noviembre de 2026 con diez galerías participantes y entrada libre.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hay una duda que muchos limeños nunca se atreven a decir en voz alta frente a una puerta de vidrio: ¿puedo entrar? La pregunta se repite ante las galerías de todo Lima, donde el arte contemporáneo suele parecer un territorio reservado a coleccionistas y especialistas. La respuesta, sin embargo, es sí, y además es gratis. Para insistir en ella, la nueva edición de Gallery Weekend Lima abrirá diez galerías entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?