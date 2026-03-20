Frente a la bahía de Biscayne, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) se ha consolidado como una de las instituciones más atentas a las tensiones culturales del continente. En ese escenario, la incorporación del artista peruano Gonzalo Hernández a su colección permanente no es un gesto menor: supone la entrada de una práctica en diálogo con las preguntas que hoy atraviesan el arte contemporáneo.

Ubicado en el sur de Estados Unidos, el PAMM ha orientado su colección hacia América Latina y sus diásporas, con obras que abordan temas como identidad, migración e historia. La adquisición de la pieza de Hernández, impulsada por la curadora Maritza Lacayo, responde a esa línea de investigación, enfocada en ampliar los cruces y las narrativas dentro de la institución.

El artista peruano Gonzalo Hernández desarrolla una investigación sostenida sobre la apropiación de imágenes y su traducción al lenguaje textil, eje central de su práctica reciente. (Foto: Jacbo Edenfield)

“Félix”, la obra adquirida, es un tejido jacquard de gran formato —de aproximadamente tres por dos metros— que reproduce una fotografía del artista cubano-estadounidense Félix González-Torres durante el montaje de una de sus obras. La escena evita el resultado final y se concentra en el gesto previo: el trabajo manual, casi invisible, que sostiene la pieza.

Ese desplazamiento es central. Hernández no busca rendir homenaje, sino intervenir una imagen cargada de historia. Al trasladarla al lenguaje textil, convierte un momento cotidiano en una superficie donde se cruzan la apropiación, la traducción y la pregunta por quiénes logran inscribirse en el relato del arte.

Pintar el proceso

Lo que “Félix” propone no es una imagen icónica, sino una interrupción. En lugar de fijar la obra terminada, se detiene en el instante en que aún está siendo construida. “La imagen no retrata el espectáculo final, sino el gesto cotidiano del artista”, explica Hernández. Ahí, en ese margen, se instala su interés.

Su trabajo desarrolla, desde hace años, una investigación en torno a la apropiación como herramienta crítica. No se trata de repetir imágenes, sino de tensarlas y hacerlas operar en otro contexto. “Mi trabajo tiene que ver con preguntarme qué significa ser artista porque ser artista no es un trabajo con horarios definidos. No es entrar a las ocho y salir a las cuatro. Es algo que ocurre todo el tiempo”, enfatiza.

En esa línea, la elección de González-Torres no es casual. Figura central en la historia cultural de Miami, su obra funciona como un punto de anclaje para pensar la ciudad y sus relatos. Hernández recupera esa imagen para desplazarla: no presenta al artista como figura consagrada, sino en pleno proceso, lejos del reconocimiento público y de los estáticos horarios de oficina.

El tejido, en ese sentido, no es solo una técnica. Es un procedimiento que implica traducción, reducción y repetición. La imagen pasa por un sistema que la fragmenta y la recompone, perdiendo definición y ganando densidad. Ese tránsito deja ver, sin subrayarlo, la fragilidad de toda construcción visual. “Siempre me ha interesado preguntarme qué ocurre con la carrera de los artistas”, añade.

Detalle de “Félix”, pieza textil de gran formato de Gonzalo Hernández que reinterpreta una imagen de Félix González-Torres y pone en primer plano el proceso creativo.

En la colección del PAMM ya figuran artistas peruanos como Fernando Bryce, Aldo Chaparro y William Cordova. A ellos se suma ahora Hernández, ampliando la presencia del arte peruano contemporáneo en una de las instituciones más relevantes del continente.

Mientras tanto, Hernández se mueve entre Miami y Lima. Va y viene, produce, ajusta, descarta. Su trabajo avanza como la escena que captura “Félix”: no como un resultado cerrado, sino como un proceso en constante construcción. En ese tránsito, su obra insiste menos en ofrecer respuestas que en sostener la pregunta.