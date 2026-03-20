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El artista peruano Gonzalo Hernández, cuya obra textil “Félix” ha sido incorporada a la colección permanente del Pérez Art Museum Miami, consolidando su presencia en el circuito internacional. (Foto: Josh Aronson)
El artista peruano Gonzalo Hernández, cuya obra textil “Félix” ha sido incorporada a la colección permanente del Pérez Art Museum Miami, consolidando su presencia en el circuito internacional. (Foto: Josh Aronson)
Por Ángel Navarro Quevedo

Frente a la bahía de Biscayne, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) se ha consolidado como una de las instituciones más atentas a las tensiones culturales del continente. En ese escenario, la incorporación del artista peruano Gonzalo Hernández a su colección permanente no es un gesto menor: supone la entrada de una práctica en diálogo con las preguntas que hoy atraviesan el arte contemporáneo.

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Parte de la entrevista realizado al destacado científico peruano
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