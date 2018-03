Bob Basset y la pandilla de la máscara

“Es el mejor objeto ‘steampunk’ que he visto”, dijo el célebre escritor William Gibson frente a una de sus máscaras de cuero claveteadas de metal. Provee a Givenchy, sus obras aparecen en las películas de Ridley Scott y en los videos de Metallica, Slipknot, Korn y Tantric. Lo entrevistan en "Flaunt", "Vogue" y "The New York Times". Contempla el mar de Grau desde una cañonera del Real Felipe. “El Callao se ha convertido en un lugar mágico para mí y estoy seguro de que renacerá muy pronto”, dice Serhii Petrov A.K.A. Bob Basset (42), ucraniano nacido en Járkov, meca de la industria aeroespacial y electrónica nuclear en Europa del este. “Trabajé en un taller de cuero durante 10 años con mi hermano Oleg sin saber lo que era el arte. Ahora que soy famoso tengo miedo de que la gente me reconozca en la calle”.

QUEMANDO CROMO

​ No es casual que un escritor como William Gibson, padre del ciberpunk y creador del término ‘ciberespacio’, se haya fijado en su obra. Tampoco que Cory Doctorow, otro escritor de sci-fi, estudioso de inteligencias artificiales y distopías pos-industriales haya impulsado su carrera internacional. Ocurre que la obra de Basset, además, compromete la estética retrofuturista del ‘steampunk’, variable de la ficción especulativa que trabaja con tecnologías a vapor provenientes de la segunda mitad del siglo XIX bajo el gobierno de la Revolución Industrial.

Bob Basset. (Foto: Web oficial) Bob Basset ha diseñado más de mil máscaras, algunas para Korn, Avril Lavigne y Metallica. (Foto: Web oficial)

“En realidad, mi arte adscribe al ‘tecnorromanticismo’, que glorifica la capacidad del hombre para transformar el mundo que lo rodea, establece un diálogo entre el hombre y la máquina. He leído a Harrison, Asimov y Bradbury”, confiesa. Fuera de la ficción, Basset es un hombre comprometido con su tiempo: por ejemplo, donó su obra a las 53 víctimas de los francotiradores de la Plaza de Kiev (20-2-2014). “En aquellos días toda Ucrania despertaba con millones de personas en las calles porque [Víktor] Yanukóvich [presidente de ese país entre el 2010 y 2014] era un hombre francamente horrible, el campeón de los ladrones”.

METALES PESADOS

​ ¿Y cómo elaboras una máscara? “Empiezas haciendo una cabeza de madera, que será tu base. Haces patrones de papel, cortas el cuero moldeado, lo mojas en pegamento blanco y lo colocas en el molde. Cuando seca, combinas los detalles e insertas el metal”. ¿Y escondes algún simbolismo secreto? “Cada una de mis máscaras es un universo”, dice. Que compromete a demonios, zombis, unicornios, alienígenas, superhéroes y dragones. Ha hecho más de mil máscaras.

Desde los egipcios, griegos y romanos, históricamente las máscaras han sido representaciones del inconsciente colectivo, un camuflaje de miedos y apetencias. ¿Qué representan las tuyas? “Son objetos reales procedentes de mundos irreales”. Los griegos las empleaban en sus fiestas dionisíacas, ¿qué fiesta celebras con ellas? “En ellas he puesto un carnaval”, dice. Que va de la semana de la moda de París y Nueva York a la película "Parallel Lines" de Ridley Scott. De la cabeza de caballo del tecladista de Korn a "Rock N Roll" de Avril Lavigne y “Through the Never" de Metallica.

Bob Basset. (Foto: web oficial) El ucraniano Bob Basset experimenta con zafiro sintético, cuero de esturión, madera, hueso y metal. (Foto: Web oficial)

De sus exposiciones tecnorromanticistas en Seúl, Beijing y Londres hasta anclar temporalmente en el Callao junto a su compatriota grafitero Gamlet Zinkivskiy y a los artistas locales Conrad Flórez y Andrea Barreda. Dispuesto a seguir inyectándose doom metal mientras celebra con sus criaturas los funerales eléctricos del planeta infierno.