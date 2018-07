Su primer recuerdo teatral es cuando entra de la mano de su madre al Canout para ver una adaptación de "La bella y la bestia". Mucha agua ha corrido desde entonces y el joven fotógrafo Giuseppe Falla suele desplazarse actualmente cámara en mano entre Nueva York, Buenos Aires y Lima. Entre sus referentes cuenta al retratista peruano Mariano Vivanco, a Ruven Afanador y al inglés Vincent Peters, quien lo inspiró con su trabajo de fotos tomadas a los actores treinta minutos antes de entrar a escena en el West End de Londres.

Con la idea en mente de desarrollar un proyecto "superminimalista"

, Falla cogió un par de fluorescentes e hizo clic ante su primera retratada para esta serie: Gisela Ponce de León. Era el año 2015. Antes, se había hecho conocido dentro del gremio teatral por desarrollar otro proyecto: capturar el detrás de escena de diversos montajes. Como parte de la serie "Fluorescentes", cuenta en su haber con nombres como Wendy Ramos, Sofía Rocha, Alberto Ísola, Anahí Padilla y Nidia Bermejo. Todos semidesnudos.

— ¿A qué te han dicho que no?

Hasta ahora, en cuanto a retrato, felizmente a nada.

— La exposición de "Fluorescentes" estaba prevista para la primera mitad del 2018 en Lima. ¿Cuándo la veremos?

"Fluorescentes" es un proyecto que está en constante desarrollo, y al estar yo en permanente movimiento, esto me permitía conocer a nuevos actores que estaban interesados en formar parte de la serie. Por eso pensé que la exposición necesitaba armarse en el momento en el que sienta que la serie podría estar completa. El armar lo que iba a ser la galería para "Fluorescentes" me sirvió como primer acercamiento sobre lo que es ser un artista en Lima. Necesitas ser tu propio gestor cultural. Y al decir esto me refiero a tener que encargarnos de todo: buscar financiamiento, estar pendientes de las galerías, buscar empresas interesadas en invertir en este tipo de espacios culturales, y me choqué con una realidad difícil. Finalmente, entre la decisión de exponer o invertir en seguir viajando para crecer aun más, de manera profesional y personal, me decidí por lo segundo. Esta también era una opción de crear mi propia vitrina.

— ¿Cuál es tu gran sueño?

Mi sueño más grande es ‘fotear’ en Broadway. De hecho, uno de los actores de "Fluorescentes" es Sean Grandillo, quien ha actuado allá. ¿Cómo llegué a él? En Broadway, en los teatros, hay una puerta por donde salen los actores, la ‘stage door’. Yo armé mi portafolio de fluorescentes, esperé al final, le mostré mi trabajo y le pregunté si quería estar allí. Me dijo que ya. Grandillo es un actor joven, que protagonizó "El despertar de la primavera", que es uno de mis musicales favoritos. Fue la primera "megaestrella" que yo 'foteaba' en Broadway. Eso fue en enero del 2016. Luego he podido fotografiar a Jennifer Damiano, actriz estadounidense nominada a los premios Tony por "Next to Normal" en Broadway, y también he trabajado con Josefina Scaglione, actriz argentina nominada a los Tony por "West Side Story". Lo que me gusta de Nueva York es que es una ciudad muy inspiradora. El arte está en cada rincón. Además, mucha gente llega en busca de algo; en su mayoría, sueños. Eso me hace sentir que se vive con una energía intensa, que también me cautiva, como una cierta ley de la atracción.