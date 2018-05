Día de la madre: guía cultural para celebrar en familia

El Día de la madre ha sido siempre un imán del lugar común: desde los inocentes poemas escolares sobre una rosa que cayó del cielo hasta los que eligen como regalo 'perfecto' el set de cocina o la aspiradora. No todos estos gestos son malintencionados, pero sí arrastran algunos clichés de lo que supuestamente significa ser mamá: derroche de dulzura, dedicación ciega al hogar, bondad que roza con la santidad.

El arte no ha estado exento de estos estereotipos. Durante siglos, las madres fueron protagonistas, sobre todo, como musas de sus inspirados hijos: desde algunos retratos pintados por Rembrandt hasta las canciones de John Lennon a la ausencia materna. En otros casos, el papel se invertía y era la madre la creadora: basta recordar a la enorme Blanca Varela y poemas como "Casa de cuervos" o "Concierto animal", alegatos sobre los claroscuros de ser madre, en los que le dice a su hijo: "otra vez esta casa vacía/ que es mi cuerpo/ a donde no has de volver". Y es que el tiempo y las sociedades han fomentado el vínculo tenso entre la maternidad y la actividad artística: un estigma que señala que es prácticamente incompatible ser mujer creadora de vida y mujer creadora de arte a la vez.

—Mujeres de hoy—

Pero los tiempos están cambiando. A la artista plástica siria Diana al Hadid le preguntaron alguna vez si su obra era diferente después de haberse convertido en mamá. "No, mi trabajo no ha cambiado –respondió–. Además, seguramente esa pregunta no se la harías a un hombre". Ciertamente, son bastante arcaicas las nociones de una madre suspendiendo su vida laboral para dedicarse íntegramente a la crianza de un hijo. Hoy por hoy, en la línea de una legítima búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, las tareas domésticas se equilibran cada vez más entre el padre y la madre. O al menos así debería ser.

Además, son cada vez menos las artistas que encuentran en la maternidad un escollo para su producción. Todo lo contrario: esa faceta de descubrimientos y redefinición es una oportunidad para ampliar perspectivas y, tal vez, para crear un arte incluso más rico y complejo. Por eso y por tantas otras razones, claro que hay motivos para celebrar.

—Guía para celebrar el Día de la madre—

Ellas alzan la voz

Lucy Avilés, Bartola, Julie Freundt y Cecilia Bracamonte vuelven a unirse sobre el escenario, pero esta vez con un recital dedicado a las madres peruanas.

Sábado 12: 8 p.m. en el C.C. María Angola (La Paz 603, Miraflores).

Domingo 13: 6 p.m. y 8:30 p.m. en el Teatro Plaza Norte (cruce de Panamericana Norte con Av. Tomás Valle, Independencia).

Entradas: Teleticket.

Tejidos contra el olvido

La muestra "Recreando memorias: arpillería, mujer y testimonio" rescata esta valiosa manifestación realizada en diversas regiones del país. Una forma de conectar con el pasado de estas mujeres, muchas de ellas madres, a través del arte popular.

Lugar de la Memoria - LUM (bajada San Martín 151, Miraflores). Hasta el 3 de junio. Ingreso libre.

"Wiñaypacha"

La cinta dirigida por el puneño Óscar Catacora es el primer largometraje rodado íntegramente en aimara en nuestro país. Sigue a una pareja de ancianos, Willka y Phaxsi, quienes sobreviven en un rincón alejado de la sierra del Perú. Ella, a pesar de su edad, mantiene la esperanza de ver volver a su hijo, a quien no ve hace mucho tiempo. La película se mantiene en cartelera.

"Rosas y risas para mamá"

Con 42 años de inagotable carrera, la popular show woman Bettina Oneto presenta este espectáculo especial por el Día de la Madre, que combina su conocido talento cómico con un gran musical. Además,

tendrá como invitada especial a la gran Monique Pardo.

Auditorio Santa Rosa: Jr. Tacna 320, Barranco. Sábado 12; 8 p.m. Entradas: www.entradaya.com

"Cuatro mujeres"

Unidas por el hecho de ser madres, pero muy diferentes entre sí, estas cuatro mujeres afrontan sus problemas con resignación, pero también con entereza. Actúan Tatiana Espinoza, Rocío Montesinos, Amparo

Brambilla y Cecilia Tosso.

Teatro auditorio Miraflores: Av. Larco 1150, Miraflores. De viernes a domingo, 8:30 p.m. Hasta el 27 de mayo. Entradas: www.atrapalo.pe

"¡Por mi madre!"

El comediante y conductor de TV presenta este programa online en el que se acerca a las madres de los jugadores de la selección peruana de fútbol. Serán ocho episodios y el primero de ellos se estrena este domingo a las 7 p.m., a través de la página de Facebook de Galdós y de la web www.galdostv.com.

—Literatura—

"Una canción de Bob Dylan en la agenda de mi madre"

Sergio Galarza, escritor peruano radicado en España, traza esta conmovedora y descarnada despedida de su madre, fallecida por

un cáncer. Para hacerlo, se sumerge en la intimidad de sus anotaciones y fotografías, que son al mismo tiempo un viaje al pasado

de ella y al propio.

Año: 2016 Editorial: Estruendomudo Páginas: 190

"El hijo que perdí"

El fallecimiento de un hijo marca para siempre a la profesora Ana Izquierdo Vásquez, quien en este libro testimonial intenta poner en palabras el duelo y el sufrimiento de los que no ha podido despojarse. Una obra de mucha intensidad que escarba en un aspecto de la muerte al que nadie quisiera asomarse.

Año: 2018 Editorial: Animal de invierno Páginas: 119.