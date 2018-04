Espacio tomado: más de 30 artistas intervienen un edificio miraflorino

En el moderno edificio del Centro Empresarial Nexo, en la cuadra 12 de la miraflorina avenida La Mar, se ubica la sede de la galería IK Projects, que dirige el galerista Ilan Karpio. Hace unos meses, a Karpio se le ocurrió que podría aprovechar un par de los espacios vacíos del edificio para que sean intervenidos temporalmente por algunos artistas.

"Hablé con el dueño del centro empresarial y él aceptó –cuenta Karpio a El Comercio–. Luego me dijo que podía ocupar algunos más y yo me animé a proponerle tomar todos los espacios disponibles. '¿Eres capaz?', fue lo primero que me preguntó, pero yo acepté el reto. Él se fue de viaje por dos semanas, y a su regreso yo ya tenía la selección completa de los artistas que iban a participar".

Con esa determinación e intensidad es que nació la idea de "Espacio tomado", una intervención colectiva que abre sus puertas desde este viernes 20 de abril hasta el domingo 22, para que el público pueda apreciar el trabajo de más de 30 artistas locales e internacionales, en una reunión de lo más ecléctica.

ENCUENTRO DE ESTILOS

No hay un hilo conductor que una las obras de los participantes. "El único criterio para reunirlos ha sido el gusto de los encargados de la

curaduría", señala Karpio. "Lo que hemos hecho es dividirlos en varios sectores. El primero de ellos es el que agrupa a artistas peruanos emergentes, menores de 35 años. Para ello, lanzamos una convocatoria y seleccionamos a 12. Luego tenemos a artistas invitados

como Fernando Otero, Jesús Pedraglio, Carmen Reátegui, Alberto Borea y Sandra Cannock; y otro grupo de los que serían los más establecidos (porque no me gusta la palabra consagrados), entre los que aparecen Mariella Agois, Alberto Casari y Ramiro Llona", dice el

galerista.

Esa confluencia nacional dialogará con propuesta foráneas de gran interés: Debora Levy (España), Thiago Toes, Eder Oliveira y Bruno Miguel (Brasil), Juan Pablo Uribe (Colombia), Francisco Valdés y Voluspa Jarpa (Chile) Vargas- Suarez Universal (Estados Unidos), Khen Shish (Israel), Allan Villavicencio (México) y Ariela Kader (Costa Rica).

Karpio destaca que, a diferencia del espacio limitado que caracteriza a las ferias, en "Espacio tomado" cada uno de los artistas dispondrá de un 'solo show' con un área promedio de 150 m2. "Eso nos permite marcar una diferencia porque cada artista ha diseñado una experiencia particular para el espectador. Eso pude verlo el día de la

apertura privada, en la que recibimos a 5.000 personas en el edificio", agrega. Una experiencia totalizadora para la que conviene tomarse el debido tiempo. Hay varios pisos de arte para admirar.