Luz Letts presenta "Jardín humano" en la galería Fórum

Veintisiete años después de su primera individual, Luz Letts mantiene inalterable su entusiasmo creativo. De trazos precisos, elegante sobriedad y cargada de metáforas inteligentes, la obra de esta artista plástica utiliza imágenes cotidianas para crear una reflexión visual tan personal como actual. “Jardín humano”, exposición que se inaugura mañana en Fórum, está provista de todos los condimentos artísticos que Letts imprime a sus cuadros, pero bajo un nuevo enfoque que la acerca mucho más a lo femenino y a la importancia de la naturaleza en medio de la caótica violencia urbana.

NATURALMENTE FEMENINA

Con el paso de los años, la temática en los cuadros de Letts ha ido evolucionando. Los aspectos político-sociales de los años más convulsos del Perú marcaron su vida y sus primeros trabajos. Luego llegó lo inevitable. "Hablar de las cosas que nos pasan, de lo femenino, siempre fue una necesidad para mí. En 1991 la política era el tema que más abordaba, pero con el tiempo fui sintiendo lo que significa ser mujer en un país machista", afirma.



En "Jardín humano", decimoctava individual de la artista, se suma otra preocupación. "Yo siempre he dicho que mi pintura es urbana. Soy de Lima, pero vivir en esta ciudad tan agresiva no es nada fácil. A mí me calma mucho ver y sentir la naturaleza. Hay que darle la importancia que merece. A veces me parece que la ciudad nos va a comer vivos", reflexiona mientras contempla uno de sus dibujos a medio terminar.

REFLEXIONES SOCIALES

Cada una de las 17 obras que Letts exhibirá en Fórum cuenta una pequeña gran historia. En "La danza", por ejemplo, se plantea el choque entre la naturaleza y la urbe, ambas representadas por mujeres a punto de entablar una lucha. "La idea era plasmar esa disputa. Muchos creen que el progreso se logra con cemento y alambres. Esa es la mal entendida modernidad", afirma la pintora, quien cuenta que creó el cuadro a partir de una de las ilustraciones que hizo para el poemario "El castillo interior" de Grecia Cáceres, escritora peruana radicada en Francia.



"Tenía en la cabeza la imagen de un danzante de tijeras, pero lleno de plantas. Por eso se me ocurrió dibujar dos personajes como si estuvieran bailando", comenta. La obra también alude a una paradoja actual que la propia Letts explica: "La madre tierra es la que nos da vida y nos nutre. Sin embargo, la quieren desaparecer con plantas nucleares, más cemento y sobrepoblación".

"Yunza", "Bamboleo" y "Coreografía contemporánea" son, por su parte, algunos de los lienzos que retratan otro de los problemas sociales que inquietan a Letts: la precariedad femenina en la sociedad. La mujer vista como objeto, la dependencia masculina que muchas sienten y la violencia de género son casos retratados con ironía y humor. "Hay que despertar. Con educación, sobre todo, y mucho sentido del humor. No encuentro otra manera".

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: galería Fórum

Dirección: Av. Larco 1150, Miraflores.

Inauguración: miércoles 12, 7:30 p.m. Atención: de lunes a viernes de 10 a.m. a 8 p.m. y sábados de 11 a.m. a 2 p.m., y de 4 p.m. a 8 p.m. Ingreso: libre.