Mujeres estadounidenses bailan con sus perros siguiendo estudiadas coreografías. La bilbaína Bego Antón se enfoca en esta comunicación entre las parejas de baile, una estrecha relación, entregada y casi profesional que sorprende en su serie "Everybody Loves to Cha-cha-cha", parte de la exposición curada por Jesús Micó "Un cierto panorama: (reciente fotografía de autor en España)", que colgará en breve en la galería del Centro Cultural de España.

En esta muestra colectiva, igualmente inquietante resulta el trabajo de la madrileña Elisa González Miralles en su serie "Wannabe": ella retrata las hiperrealistas muñecas sexuales producidas en Japón al gusto del consumidor: las imágenes representan el inalcanzable ideal estético al que aspiran no pocas mujeres, una cosificación del cuerpo femenino en perturbadora evidencia.

Para el curador, el trabajo de Antón se adentra inteligentemente en historias que, explica, "se mueven entre la fina línea que separa (sutil pero significativamente) el orgullo de lo grotesco", mientras que González se aleja de la fotografía documental para adentrarse al tema de una forma más conceptual y artística.

También sugerentes resultan las imágenes de Jon Cazenave, que en blanco y negro construye un personal imaginario vasco; del madrileño Teo Barba, que ofrece una visión subjetiva de las estampas de las residencias (de reposo o recreo); o de Jesús Monterde, que reivindica la autenticidad y dignidad del ámbito rural español.

Algunas amables, otras irreverentes, dramáticas, eróticas o de denuncia, a lo largo de dos años el profesor e investigador Jesús Micó fue recopilando estas imágenes, investigando en las estrategias, estilos y lenguajes de la más reciente generación de fotógrafos que viven en España. Director del proyecto expositivo y editorial Cuadernos de la Kursala, Micó no buscó subrayar las afinidades temáticas, formales o estéticas, sino al contrario: destacar la diversidad de sus lenguajes e intereses.

En la selección hay muchos autores que no son españoles pero que residen en España y se han integrado en los circuitos del arte local. "No tuve la más mínima duda en integrarles a todos ellos en esta nómina de representantes de la nueva fotografía que se realiza en España, pues sería absurdo no incluir esta realidad cultural, geográfica e identitaria que se da en todas partes del mundo desde hace décadas. La globalización conlleva, entre otras muchas, esta riqueza”, dice el curador de esta exposición que forma parte de las actividades paralelas a la Feria Internacional del Libro de Lima organizadas por España, el país invitado de honor.

Según explica Micó, con el fenómeno de la globalización, la riqueza identitaria española se amplía considerablemente. "'Un cierto panorama' debía dejar clara esta cuestión: la diversidad es riqueza, no es una amenaza”, afirma.

ESTÉTICA Y TEMÁTICA

El principal interés de la muestra "Un cierto panorama" reside en descubrir la enorme pluralidad de planteamientos que definen hoy la fotografía de autor realizada en la península: desde su estética hasta su temática.



La propuesta, fruto de un intenso y prolongado estudio, contempla tres apartados específicos: una primera sección con la obra de seis autores en pared, una segunda con trabajos de 48 artistas presentados en un formato audiovisual, con una proyección permanente que incluye una estimulante y contemporánea ambientación sonora. Finalmente, una tercera en forma de investigación teórica presente en el extenso libro que acompaña de manera colateral la muestra.

Los 54 autores convocados presentan sus trabajos en forma de proyecto o serie, evitando las imágenes aisladas. Así, puede verse el alcance narrativo, sintáctico y estético de cada artista. "De esta manera la propuesta pretende aunar el atractivo visual y estético con un evidente rigor académico y crítico", afirma el curador.

El abanico de ideas y concepciones fotográficas es amplio: desde la más austera fotografía naturalista a aproximaciones más simbólicas; lenguajes poéticos, basados en el extrañamiento visual y otros trabajos que atienden la construcción de la identidad personal. Obras realizadas desde una perspectiva crítica de género, así como brillantes y necesarias fotografías de denuncia y de compromiso. También hay trabajos de carácter autobiográfico y proyectos conceptuales que dialogan con el cine y la literatura.

Previa a la inauguración, el viernes 20 a las 7 p.m., se realizará una conferencia con Jesús Micó, acompañado por Jon Cazenave, uno de los fotógrafos incluidos en la muestra, así como el crítico y curador peruano Jorge Villacorta.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: C.C. de España.

Dirección: Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz.

Inauguración: 20 de julio, 8 p.m. Hasta el 30 de setiembre.

Ingreso libre.