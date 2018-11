Rochi del Castillo: "Gallery Weekend es un movimiento internacional"

Darle una chance a la ciudad. Internarse en diversos puntos de la capital para respirar arte y no solo smog. Robarle a la rutina unos momentos. El primer Gallery Weekend, gestado desde la feria Art Lima, llega como una invitación a recorrer las calles de la ciudad en busca de cultura. A diferencia de Art Lima, que en una locación específica suele albergar a galerías peruanas y extranjeras, Gallery Weekend nace para promover el acercamiento del público al arte contemporáneo a través de 43 puntos distintos en la ciudad. Entre ellos, catorce 'pop ups'; es decir, emprendimientos que solo se presentarán durante el fin de semana del evento.

Incluyendo a 14 galerías consolidadas, 4 galerías emergentes, 16 instituciones y 10 proyectos autogestionados, Gallery Weekend es presentada por Wong y cuenta con el apoyo de diversas instituciones como la Fundación BBVA Continental. La trujillana Rochi del Castillo, directora general del evento, da cuenta aquí de las principales virtudes de esta experiencia que antes ya se ha llevado a cabo en otras grandes ciudades, como Ámsterdam, Barcelona, París, Ciudad de México y Buenos Aires.

— ¿Por qué reproducir una franquicia?

En realidad es un formato, una iniciativa que lleva el nombre de Gallery Weekend en diferentes países y se organiza de manera independiente a través de organismos gubernamentales, como el caso de Colombia, o de instituciones privadas y asociaciones de galerías. Aquí en el Perú ha sido una iniciativa desde la feria [Art Lima] con la intención de complementarla. Es una sinergia que apoya la intención de la feria pero, sobre todo, a la gente que constituye el sistema del arte, que son las galerías. La feria se nutre de la galería. En la medida que tu galería esté posicionada y firme, la feria va a estar firme. Y es muy importante apoyarlas y nutrirlas. Y lo mismo al artista. Gallery Weekend es un movimiento internacional y es así como hoy se tiene que mover también la escena.



— Ahora, esta nueva propuesta coincide también con las críticas a Art Lima, en el sentido de que ha crecido en detrimento de las galerías.

Efectivamente, nace justamente en una unión de galerías. Si te das cuenta, en Gallery Weekend todas las galerías están uniendo esfuerzos, todas se están sumando, porque es el momento en el que ellas son la estrella. Y lo importante es que el público local se acerque a la galería no solo para entenderla como un agente comercial, sino como un agente formativo de público, educativo, y también promotor del artista. Las galerías están abiertas durante todo el año y tienen un rol más allá del comercial. Es lograr que más personas se acerquen al arte contemporáneo en las sedes regulares, pero también en espacios que se abren especialmente para la ocasión, como ‘pop ups’ en sitios alquilados por un colectivo de artistas, o galerías que toman la recepción de un hotel para una colectiva, o los talleres de artistas, que muestran una relación de respeto dentro de un sistema, que evidencia el trabajo en conjunto.



— Y desde tu punto de vista, ¿en qué medida dirías tú que el arte y la cultura colaboran en la formación de ciudadanía?

El arte es un elemento formativo y de comunicación, y la cultura es un elemento formativo y de identidad, y ambas cosas en un momento como el que nosotros vivimos son importantísimas para poder comunicar lo que está pasando. Todo el sector tiene algo que aportar y contar. Y tenemos también una muy fuerte escena y presencia femenina. Muchas de las muestras son de mujeres consagradas y de mujeres jóvenes.



— Muchas de las galerías están a cargo de mujeres también.

Sí, curiosamente estuvimos reflexionando el otro día con algunos miembros de la asociación de curadores, que de nuevo vuelve a tomar la dirección de algunos museos una ola de hombres. Por ejemplo, vamos a ver que el MALI va a ser tomado por un director, pero en las galerías sí hay una muy buena presencia de mujeres, y en las ferias también.



— Alguna vez dijiste, hablando de Art Lima, que tenemos que avanzar hacia una imagen peruana de lo contemporáneo. Sin embargo, ¿cómo dirías tú que deben unirse tradición y contemporaneidad en nuestra imagen de país?

Justamente estábamos reflexionando… tenemos muchos contenidos contemporáneos en este Gallery Weekend, y hemos incorporado al Centro Histórico, donde hoy se albergan muestras de la talla de Yoko Ono y Michelangelo Pistoletto, muy contemporáneas, y en los recorridos peatonales lógicamente uno está mirando el patrimonio del Centro Histórico. Pero nuestra idea para el próximo año es sumar también espacios que cuenten nuestra historia y que aporten nuestra propia identidad y conocimientos a la suma de la oferta. Porque, si no contamos de dónde venimos al nuevo público que está empezando a consumir estas actividades, no vamos a formar algo que genere un nuevo movimiento.



— ¿Y en qué forma sientes que haber estudiado Derecho te ha ayudado en el tema de la gestión del arte?

Muchísimo. La carrera de Derecho y Ciencias Políticas que seguí me dio un 360, porque para la organización y gestión del arte hay que pensar en todo, y se necesita estructura y respeto. Pareciera que es un mundo informal, pero es todo lo contrario. Hay mucho respeto hacia todas las instituciones, y hay que seguir todos los pasos para darle la formalidad que se requiere, desde los contratos con los auspiciadores, las galerías, el internamiento temporal, el área comercial, todo. Por otro lado, creo que es importante mencionar que hay nuevas formas de gestión, que las galerías se están reinventando, que los tiempos también han hecho que las galerías vean otras formas de activarse y comunicarse. Las industrias culturales son motor de progreso de un país, y somos el único de Latinoamérica que no tiene normas que apoyen estas industrias culturales. Gallery Weekend lo hemos armado solos entre las galerías, no hay ninguna alcaldía que se haya sumado, no hemos tocado ninguna puerta porque esperamos que el próximo año pueda haber un espíritu colaborador.



— ¿Cuándo viene Art Trujillo?

Bueno, soñamos con reactivar la bienal, o quizás una trienal donde se turne sede con otros países. Porque si hablamos de levantar la mano solo como peruanos, no la hacemos, porque no tenemos recursos. Pero si hablamos de una trienal en donde te turnes sede con Chile o con Colombia, quizás estamos hablando de algo que sí podríamos hacerlo en conjunto. Activar la bienal de Trujillo sería fantástico, pero para eso hay que contar con fondos y asegurarla, porque si no después de dos años ya no tienes cómo sostenerla, y lo peor que puede pasar es que la vuelvas a prender y apagar.



Lugar: del 16 al 18 de noviembre en diversas sedes.

Programación completa: www.feriadeartedelima.com.