Fueron tres las intervenciones artísticas del pintor venezolano Carlos Cruz-Diez borradas la noche del 18 de junio por la Municipalidad de Lima. Otras ocho esperan similar suerte ante una comuna siempre entusiasta cuando de repintar sobre arte se trata. Criticadas en informes de la Policía Nacional que advierten sobre la posible distracción de los conductores a causa de las coloridas líneas geométricas, estrecho margen de acción tienen las autoridades sanisidrinas para defender estas obras de arte efímero. Si al instalarlas como parte de las actividades de la Feria Art Lima se tenía proyectado mantenerlas por seis meses, la reacción municipal limitó esta presencia a la mitad. Poco se puede hacer ante una autoridad que se respalda en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

Sin embargo, la intención de Carlos Cruz-Diez no es la de confundir a los conductores limeños. Sus cruceros peatonales buscan cambiar la vida de cada transeúnte a través de una experiencia cromática. El artista busca liberar el color de sus ataduras formales y lanzarlo al espacio como presencia etérea de la luz.

"Vivimos en una sociedad donde todo es agresión. El vacío ya no existe, está repleto de objetos y formas. Mi tiempo ya no me pertenece, está intervenido por los otros. Sin embargo, todas las expresiones del arte implican el deseo de comunicar", afirmaba el artista en una larga entrevista con el crítico Ariel Jiménez publicada por la Fundación Cisneros.

"Trato de enseñar a la gente a ver más allá de la forma, a disfrutar, a 'leer' el color en el espacio y no detenerse en la forma", añadía entonces el artista venezolano.

EN LAS CALLES DEL MUNDO

En otras latitudes, las formalidades de un manual de tránsito no impidieron que la obra de Cruz-Diez se expandiera en las calles para que los ciudadanos se permitan un lujo: una reflexión abstracta sobre el color.

Considerado como uno de los padres del arte cinético y óptico, el amplio corpus de trabajo de Cruz-Diez incluye estructuras de color no convencionales, intervenciones en la calle, proyectos de integración arquitectónica y trabajos experimentales.

Por ejemplo, una obra similar sobre cruceros peatonales se desplegó durante la Semana de Arte de Miami, en el centro de Coral Gables, muy cerca del edificio del Ayuntamiento. Meses antes, intervino la intersección de Second West Street y Grand Avenue en el centro de la ciudad de Los Ándeles, donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo The Broad.

La primera intervención de Cruz-Diez en cruceros peatonales sucedió en el centro de Caracas, en 1975. Le siguieron otros en Fortaleza (Brasil), Barranquilla (Colombia), México, Marsella (Francia), Colchester (Reino Unido) y Houston (EE.UU.). En todas aquellas experiencias, no hubo autoridades edilicias sacudiendo manuales con tal intransigencia.