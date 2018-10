El artista británico Banksy reveló en Instagram cómo hizo el cuadro que se autodestruyó durante una subasta de Sotheby's el último viernes.

A través de un video, Banksy muestra cómo ocultó una trituradora en el marco de una de sus obras más icónicas: "Girl with Balloon".

"Hace unos años, construí en secreto una trituradora en un cuadro", aparece descrito en el video de Instagram.

La secuencia muestra una figura encapuchada que da los toques finales al dispositivo, antes de que aparezca otro texto en la pantalla que dice: "En caso de que alguna vez se haya subastado". Posteriormente, aparecen imágenes del día de la subasta y una vez vendido el cuadro, el dispositivo empieza a funcionar, y se atudestruyó la pintura parcialmente, frente a los ojos atónitos de los espectadores.

La pieza que deja ver a una niña que deja volar un globo rojo con forma de corazón se había adjudicado por 1,4 millones de dólares.

El resultado final de la intervención fue un marco medio vacío, con la parte inferior del lienzo hecho trizas colgando. "Podría decirse que nos acaban de 'banksear'", reaccionó en un comunicado Alex Branczik, un responsable de la casa de remates.

Mientras la prensa británica especializada se preguntaba también sobre la posible complicidad de Sotheby's en esta acción, Branczik aseguró que no estaba al tanto de la broma, según declaraciones aparecidas en el sitio The Art Newspaper. Asimismo, no estaba claro quién había comprado la pieza, lo que ha alimentado la especulación de que el enigmático artista había estado involucrado en la licitación.

"Hablamos con el comprador, que se vio sorprendido por esta historia. Estamos discutiendo los siguientes pasos", declaró la casa de subastas Sotheby's en un comunicado publicado por el Financial Times.