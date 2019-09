"Invasión británica 2": El rock como una explosión de arte

El Británico Cultural presenta "Invasión británica 2. Los años 60", una exposición colectiva que reúne a 42 artistas peruanos, quienes a través de distintas técnicas, estilos y formatos, rinden homenaje a sus ídolos del rock británico de la década de los 60. La muestra se exhibirá en la galería John Harriman desde el 19 de setiembre al 8 de diciembre, y formará parte del circuito de Art Lima Gallery Weekend, evento que se llevará a cabo del 27 al 29 de este mes.



La exposición, bajo la curaduría de Jaime Higa, cuenta con un total de 50 obras trabajadas en óleo y acrílico sobre lienzo, acuarelas, dibujos, lápiz de color sobre papel, recortes en MDF y una escultura, que incluyen representaciones de los máximos exponentes de la cultura británica como The Rolling Stones, The Kinks, The Beatles, The Who, Pink Floyd, Tom Jones, la modelo Twiggy, entre otros. La propuesta utiliza como punto de partida los hechos más resaltantes que se dieron en los años sesenta en el Reino Unido y que tuvieron una gran repercusión en el mundo.



"El origen de esta exposición es que, tal como yo lo hacía, muchos artistas expresaban sus gustos musicales a través de sus obras con retratos y referentes musicales. En este caso nos dedicamos expresamente a los músicos y bandas británicas que han influido mundialmente en la formación y sonidos de otras. Además, la experiencia de organizar estas muestras es reconfortante porque va unida a una de las actividades que yo realizo siempre, incluso mientras pinto, que es escuchar música", explica Higa a El Comercio.



REPASO HISTÓRICO

El título "Invasión británica" alude a la invasión de los ingleses ocurrida en Estados Unidos mediante una innovadora propuesta musical, que comenzó con la llegada de los Beatles en 1964, gracias a su sencillo "I Want To Hold Your Hand", lo que abrió la brecha para otras bandas inglesas que serían leyenda en todo el mundo, convirtiendo al rock en un elemento importante de exportación de la industria cultural británica.



"La idea es hacer notar el cambio de sensibilidad que promueve el rock desde su aparición, con bandas legendarias como los Beatles y otras del ‘Mersey Beat’. También visual y estéticamente plantea cambios profundos, de tal manera que los jóvenes pudieron identificarse con los temas en las canciones y con estilos nuevos, diferentes. Si tuviera que definir esta colección en particular, sería que es bastante fresca, lúdica y liberadora", agrega el artista y curador.



DIFUSIÓN CULTURAL

Esta segunda muestra "Invasión británica" llega luego de dos años de la primera exposición curada por Higa. En esta ocasión, el trabajo le tardó aproximadamente seis meses, desde la creación del marco conceptual hasta la realización de las obras.



"Realizamos una primera edición en el 2017, en la que tuvimos más de 50 artistas que habían hecho obras, algunos antes de la exposición y otros específicamente para la muestra, y que retrataron bandas o solistas, citaron carátulas de discos o canciones desde los 60 hasta el día de hoy. De allí partió la idea de hacerlo por décadas, mostrando las diferencias entre cada etapa", señala Higa.

Lugar: galería John Harriman.

Dirección: Jr. Bellavista 531, Miraflores.

Fecha: desde el jueves 19 de setiembre.

Ingreso: libre.