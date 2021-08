Conforme a los criterios de Saber más

El ambiente propicio para que Iris Arregui logre tomar de la realidad lo que necesita para su pintura es la soledad de su taller y el sonido del piano de Glenn Gould interpretando a Bach. “Me ayuda a ordenarme y a caminar a través de la imagen” asegura. Ya concentrada y con toda la libertad que el arte es capaz de dar, la artista plástica toma el pincel y emprende un viaje hasta aquel lugar que solo podrá reconocer cuando su cuadro esté terminado. El lenguaje pictórico de Arregui es abstracto y por lo tanto requiere de una interpretación, pero para ella lo más importante es que su obra conecte al autor con el espectador. En “Paisaje interior”, su octava individual, esa conexión se transmite a través de los sugerentes y misteriosos trazos que expresan las emociones que la han embargado durante los últimos años. La muestra puede verse hasta el 11 de setiembre en la Galería Fórum.

Arregui expo pintura. (Foto: Fórum)

-De las letras al arte-

Abstracto expresionista es la manera en que Arregui califica su arte. “Mi lenguaje parte de la realidad, la cual uso como un pretexto para llegar a donde quiero”, dice la pintora de 67 años que ingresó a la Universidad Católica con la intención de estudiar Letras, pero que una tarde decidió cambiarlo todo por los caballetes y los lienzos. Sus primeras obras exploraron los retratos a pastel hasta que poco a poco el arte abstracto se convirtió en su manera de expresarse. Tras una larga estancia en la sierra de Cajamarca incorporó la naturaleza a sus abstracciones. Las ramas, la luz y las montañas se instalaron en sus creaciones y consolidaron una nueva etapa artística.

En esta última exposición, no solo regresa a lo puramente abstracto sino también a la galería que la albergó por primera vez. “Paisaje interior” exhibe un total de 16 obras -nueve de ellas son recientes y las otras pertenecen a una muestra anterior-, 12 pinturas y cuatro dibujos a lápiz sobre papel y lápiz sobre tela. “Los último que he hecho es más quieto y silencioso. He querido decir mucho en silencio, expresar el vacío, la quietud. No es fácil porque hay que usar pocos elementos e intentar hacerlo bien”. Los rojos, amarillos y verdes resaltan en sus pinturas llenas de luz y transparencias. Sobre la pandemia y este último año y medio tan crítico, Arregui señala que no salir de casa y prácticamente haber dejado la vida social le ha servido para que sus cuadros puedan mostrarse más definidos. “Siento que las cosas, a través de mi pintura, han sido mejor dichas”, concluye.

Expo pintura y dibujo Arregui. (Foto: Fórum)

Más información: Galería Fórum (Av Larco 1150, Miraflores) Hasta el 11 de setiembre. De lunes a viernes de 11 a.m. a 6 p.m.(previa cita al 446-1313 ). Puede verse también en las redes sociales de la galería.

