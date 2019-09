Estuvo la semana pasada en Lima para visitar gran parte de las muestras participantes del Art Lima Gallery Weekend, un intenso circuito al que curadora Isabela Villanueva (Caracas, 1979) sumó su participación en el jurado del premio Wong #AmablesConElPlaneta, junto con Talía Durand, (miembro del comité de adquisiciones del MALI) David Flores-Hora (Ministerio de Cultura), y Gunter Merzthal (Ministerio del ambiente).

Especialista en Arte Latinoamericano y conocida en nuestro medio al haber sido curadora de importantes muestras al interior de la Feria Art Lima, la perspectiva de Villanueva es privilegiada para evaluar el circuito de galerías que movilizó este último fin de semana a miles de limeños, así como comentar la obra ganadora del Premio Wong, certamen al interior del Gallery Weekend que nos propone una necesaria reflexión sobre las problemáticas ambientales.

— En su primera edición, el Premio Wong recayó en la obra del artista visual Antonio Páucar. ¿Qué podrías comentar de esta elección?

Desde el principio, los cuatro miembros del jurado estuvimos fuertemente interesados en la propuesta de Páucar. No solo porque era una propuesta visualmente muy potente, si no porque se trata de un artista que ha estado consistentemente trabajando, durante décadas, con la temática ambiental. Quizás hubo algunas propuestas de artistas que no necesariamente habían trabajando esta temática, y la asumieron porque actualmente está muy en boga. Y creímos que era importante reconocer la trayectoria de Páucar, quien desarrolló esta temática cuando no era la más popular ni la más comercialmente viable. Los artistas que suelen trabajar, como él, con performances o acciones artísticas tienen un camino cuesta arriba. Asimismo, su propuesta era la que más nos interesaba: un conjunto de fotografías y videos bellísimos y muy poéticos, que abordan distintas temáticas.

Antonio Páucar, artista huancaíno, actualmente radica en berlín.

— ¿Qué temas específicos?

Siendo de Huancayo, desde pequeño este artista ha estado cerca de la apicultura, y toca el tema de las abejas, actualmente afectadas por la fumigación con químicos. También desarrolla el tema de la contaminación de los ríos y la tala ilegal de los bosques.

Serie fotográfica de Páucar presentada a concurso.

— El hilo conductor de su trabajo también tiene que ver con la relación con el cuerpo...

Su trabajo siempre ha sido muy performático, la presencia de su cuerpo en diálogo con el medio ambiente. Él hace una constante reflexión sobre sus orígenes, sea de lugar como cultural.

— ¿Cómo has sentido el latido del Gallery Weekend?

La primera vez que vine a Lima fue en el 2011 y, de hecho, una de las cosas que más me han dejado impresionada es la cantidad de galerías y exposiciones que existen hoy. La cantidad de espacios auto gestionados es muy interesante y debería apoyarse.

— ¿Encuentras tendencias visibles en las muestras?

Con respecto a la programación como tal, hay algunas constantes. Varios artistas están hablando de la migración, como sucede en la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Me pareció importante también la muestra “Pasaporte para un Artista” en el Centro Cultural de la Universidad Católica.

— ¿Crees que la crítica política ha sido una marca fuerte en esta edición?

Suele ser una constante, sobretodo en los tiempos tan agitados en que vivimos. Recuerdo una performance muy interesante en la galería Ginsberg con artistas que trabajan el tema del drag. Siendo Latinoamérica una región lastrada por el machismo, me pareció genial ver todo el proceso realizado por los drags para transformarse en una acción performática presentada al público.

—¿Una actividad como el Gallery Weekend ayuda a dinamizar el mercado del arte?

Con este tipo de iniciativas se busca generar más interés en la gente. Además de encuentros anuales como la feria Art Lima o PArC, la idea es que el resto del año se siga generando una programación relevante para que la gente visite centros culturales y galerías.

—¿Vivimos tiempos de crisis de las galerías o más bien el mercado del arte está cambiando?

Eso sucede en todo el mundo. Cuando hacía la ruta de San Isidro, visité La Galería, que tiene 32 años trabajando en Lima. Hay espacios que han tenido la suerte de continuar por décadas con su programación y otros que, lamentablemente, sucumben porque el mercado es muy frágil. Algo que me impresiona es la cantidad de espacios auto gestionados por artistas. Visité varios, El Garaje en Miraflores, el Mamama en Barranco, y me parecen increíbles. En este tipo de iniciativas de artistas muy jóvenes, ellos mismos crean una programación sin tener el apoyo financiero con el que cuenta un espacio comercial. Asimismo, otras galerías están cambiando su forma de funcionar. La gente se adecúa a los tiempos y va variando su manera de funcionar según lo que más le convenga.

—¿Cuál crees que debe ser entonces la actitud del artista? ¿Debe ser el gestor de su propio trabajo?

Conversaba con un artista que respeto mucho, Miguel Aguirre, quien ahora está presentando en la Galería del Paseo obra con una crítica política muy aguda. Hablábamos casualmente de eso: usualmente el éxito se mide por cuántas piezas has vendido. ¡Y eso es un error! Van Gogh nunca vendió un cuadro en vida y hoy es venerado como uno de los grandes genios del arte. No debemos confiar solo en el éxito comercial. Hay que apoyar a los artistas jóvenes, que no tienen representación comercial, para que participen en muestras en espacios auto gestionarios. ¡ Lo importante es tener una plataforma donde mostrar el trabajo y llegar a la mayor audiencia posible. ¡Hay que darle la vuelta al mercado del Arte!