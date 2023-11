La artista peruana cautivó a España con su exposición “Fragmentos”, una obra que explora la diversidad cultural que compone la identidad de todas las personas en un mundo interconectado. Este concepto del “fragmento” como hilo conductor analiza las diversas influencias de un artista en su proceso a través de un testimonio personal que desemboca en la comprensión de las raíces familiares, la transformación, las migraciones y otros temas que están presentes en la obra de Kahn.

En la superficie, se puede apreciar su uso diversificado de materiales, desde pigmentos puros hasta pan de oro falso, elecciones basadas en sus experiencias y en lo que los materiales mismos le inspiran. “Sigo la filosofía de Anni Albers, por eso es muy importante para mí; cada material tiene una historia y una conexión con su origen, y considero que estos materiales pueden transmitir significados y emociones”, comenta la artista en una entrevista con El Comercio.

La artista participará el 14 de noviembre en una exposición colectiva en la Galería Pancho Fierro y presentará futuras obras en La Galería de San Isidro

Otro elemento significativo para la artista es la historia, algo presente en sus exposiciones, como en el caso de la historia de la caída del Muro de Berlín en 1989, presente en su exposición “Fragmentos”, debido a que este suceso histórico impactó su vida y su perspectiva sobre los fragmentos en la memoria y la representación simbólica de la memoria

“Tenía tan solo 4 años. En ese entonces, mi padre trajo de Alemania un pedazo del Muro de Berlín. Cuando le pregunté sobre su significado, me explicó que siempre ansiaba tocar ese ‘pedazo de historia’. Aún recuerdo sus colores y texturas”, menciona Kahn.

La artista estudió 3 años de estudios de Bellas Artes en la PUCP, luego se traslado a Barcelona para finalizar su carrera artística.

Buscando identidad

Desde que Yiriane Kahn recuerda, siempre vivió en diferentes lugares y experimentó diversas culturas a lo largo de su vida. En su proceso creativo, busca equilibrar todas estas influencias culturales y comprender cómo se entrelazan y se reflejan en su trabajo artístico. Para ella, el arte es un viaje de descubrimiento y crecimiento, donde las influencias culturales se fusionan de manera orgánica y se reflejan en su obra de formas que evolucionan con el tiempo. “Ya no es necesario sentir la presión de ser 100% de un lugar, ya que nuestra identidad puede estar compuesta por varios fragmentos culturales que enriquecen quiénes somos”, comenta la artista, quien considera que también hay retos que superar al pertenecer a varios lugares. En ocasiones, no tengo una comprensión completa de mi obra hasta que pasa un tiempo, y la obra misma me revela las respuestas, añade.

Una persona importante para la comprensión y preservación de esta obra es Circe Ervina, una talentosa fotógrafa madrileña, que capturó las imágenes de la exposición ‘Fragmentos’. “Las exposiciones son efímeras, con una duración limitada, y lo que perdura de ellas, además de las obras expuestas, es el registro fotográfico que documenta la experiencia completa”, comenta Kahn, quien planea tener proyecto en conjunto con la fotógrafa.

El 14 de noviembre, la artista regresará al Perú para participar en la exposición colectiva “Soy lo que ves, Abstracción contemporánea en el Perú”, en la Galería Pancho Fierro. Además, el próximo año, continuará explorando el concepto de su exposición “Fragmentos” en La Galería de San Isidro, donde se llevará a cabo una profunda investigación sobre la identidad y la diversidad cultural. Estos proyectos representan un apasionante capítulo en la carrera de la artista, donde seguirá cautivando al público con su creatividad y su exploración de la riqueza de las experiencias culturales y geográficas que la han moldeado.