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Francisco Cabrera Delgado dirige la primera adaptación peruana de "El hombre que ríe", la novela de Víctor Hugo que inspiró parcialmente la creación visual del personaje del Joker.
Francisco Cabrera Delgado dirige la primera adaptación peruana de "El hombre que ríe", la novela de Víctor Hugo que inspiró parcialmente la creación visual del personaje del Joker.
Por Ángel Navarro Quevedo

Mucho antes de convertirse en uno de los villanos más reconocibles de la cultura popular, el Joker ya tenía un antecedente literario. Su característica sonrisa permanente encuentra una de sus principales inspiraciones en Gwynplaine, el protagonista de El hombre que ríe, la célebre novela de Víctor Hugo que llegará por primera vez a los escenarios peruanos en una versión teatral dirigida por Francisco Cabrera Delgado.

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