Los artistas multidisciplinarios Sonia Cunliffe y Liudmila & Nelson presentan una exposición conmovedora que fusiona cuatro obras para reflexionar sobre la historia de Cuba y su lucha por la libertad a través de las experiencias de los inmigrantes. La muestra, llamada “La utopía y el mar”, estará abierta al público desde el 13 de octubre en la galería Now de San Isidro.

“La verdad que se esconde en todas estas historias que mostramos y que parecen un diamante, ya que tiene múltiples caras, muchas verdades, todas son verdades y todas son falsas al mismo tiempo, dependiendo de quién vea ese diamante”, comenta el artista Nelson Ramírez de Arellano en una entrevista con El Comercio.

En la exposición, podemos apreciar obras de Cunliffe como “Operación Peter Pan. De ausencia en ausencia”, la cual combina imágenes de la propaganda anticomunista para mostrar un hecho insólito: el traslado de miles de niños cubanos a Estados Unidos, quienes no pudieron reunirse con sus padres cubanos. También se encuentra “Alegato,” una instalación que presenta un libro de Fidel Castro en lenguaje braille y un ciego interpretándolo en lenguaje de señas en una pantalla.

Como aporte extranjero, la exposición cuenta con la obra “La gran ola” de los artistas cubanos Liudmila & Nelson. En una instalación de 4 metros de largo, 126 cm de altura y 466 cm de ancho, representan las olas del mar Caribe que los inmigrantes, tanto legales como ilegales, cruzaron en su camino hacia el extremo norte de Key West, Miami. Además de presentar “Absolut revolution (azul)”, fragmentos del libro de Fidel Castro que contiene la exposición que Fidel Castro pronunció ante el tribunal que lo juzgaba por el asalto al cuartel Moncada.

La artista visual Sonia Cunliffe también incursionó en la literatura con "A la izquierda, en el desvío".

Fenómeno mundial

Para englobar todos los trabajos de los artistas en una sola exposición, los procesos migratorios de grandes poblaciones a lo largo de la historia cubana y del mundo son el punto de partida. “La migración es algo que siempre está presente en la vida de todos y puede ser una avalancha que arrasa con pueblos y culturas enteras”, menciona Ramírez de Arellano.

La exposición busca mostrar este tipo de fenómenos como parte de una realidad que no es nueva y que parece no tener fin. “Aquí, el papel del artista no es ser un denunciante ni un informador, sino un reflexionador. Buscamos generar una conmoción en el público que los lleve a reflexionar sobre las cosas que suceden en todo el mundo”, enfatiza Cunliffe.

“La utopía y el mar” invita a apreciar detenidamente los desafíos comunes, que muchas veces pasan desapercibidos, en la búsqueda de una vida mejor, especialmente en un mundo donde las fronteras parecen difuminarse para millones de seres humanos. “En Perú lo hemos vivido desde siempre, con la llegada de chinos, japoneses, italianos y ahora venezolanos. Debemos mirar al mundo en el que vivimos y comprender por qué alguien deja el lugar que ama”, concluye Cunliffe.

