El diseño está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Está en los libros, en las pistas de la ciudad, en nuestra vestimenta y en todo aquello con lo que nos relacionamos en el día a día. Que no reparemos en ello es otro tema.

Está ahí desde los inicios de la humanidad. En la prehistoria, las pinturas rupestres y los tatuajes servían para recordar eventos o marcar hitos en la vida. En la Edad Media funcionó para hacer más atractivas las páginas de los libros, algo que no cambió con la aparición de la imprenta de Gutenberg. De igual forma, la señalética de las calles evolucionó a la gráfica que conocemos en la actualidad.



En algunas ocasiones, el diseño también ha revolucionado las mentes. Desde Mary Quant, quien en los 60 ideó la minifalda –prenda que impactó en la moda juvenil emergente y fue estandarte de la liberación sexual–, pasando por los artistas de la vanguardia constructivista como Gustav Klutsis o Viktor Govorkov, quienes desarrollaron algunos de los más recordados carteles de propaganda soviética, hasta llegar a Steve Jobs y la innovadora interfaz de los productos Apple.



Para el especialista en diseño Richars Meza, la importancia de ser conscientes de la presencia del diseño está relacionada, sobre todo, con las posibilidades de tener una mejor calidad de vida. "Porque funciona, incluso, desde la planificación de las ciudades hasta su propia señalética. Dependiendo de ella, el lugar donde vivimos puede ser ordenado o más desordenado", anota.



Para él, entre otras razones, los limeños no le prestamos atención al diseño porque no nos han explicado de qué va ni cómo funciona. "Nos dan clases de dibujo y pintura, pero nada sobre este tema. A veces se habla del diseño publicitario, pero esta no es una materia que esté en todos los currículos", anota. ¿Cómo hacer para revertir esta situación? Meza señala que el Estado tiene que interesarse y replicar lo mismo que hizo con la gastronomía: invertir para que se conozca y que represente los valores del Perú.



"Si vas a Londres, vas a encontrar un museo del diseño. En Japón, por ejemplo, hay un programa de televisión para niños de 3 a 10 años sobre usos del diseño. En el mundo saben que sí importa, que esto puede hacer que una ciudad sea más moderna", sentencia.



EMPUJAR EL COCHE

Desde hace cuatro ediciones, Meza organiza el Latin American Design Festival (LAD Fest) y está orgulloso de que sea uno de los eventos más respetados de la región por convocar a referentes contemporáneos. El objetivo: visibilizar el diseño y dar cuenta de que nos rodea, aunque a veces de forma imperceptible. Las actividades de su quinta edición se celebrarán el 7, 8 y 9 de marzo en la Unifé.

Él anota: "Aquí no solo invitamos a profesionales que tengan un buen portafolio con mucho para enseñarnos, sino a aquellos que están haciendo cosas revolucionarias, que le están dando un giro a la industria. Queremos abarcar todas las áreas del diseño, no solo las tradicionales".



Él se refiere a aquellos artistas que rompen los límites del diseño. Uno de ellos es Zach Lieberman, cuyos trabajos figuran en la lista de las mejores invenciones del año según la revista "Time". "Él trabaja solo con códigos y crea instalaciones de arte electrónicas. Él no usa Photoshop ni After Effects, sino que a partir del lenguaje de programación hace experimentos. Él está creando esa tendencia", comenta Meza. Así como Lieberman, la argentina Daiana Ruiz también visitará el LAD Fest. "Ella está haciendo un trabajo impresionante que se ha centrado en dibujar solo mujeres fuertes, grandes, porque tiene un discurso feminista", dice Meza.



El talento nacional también estará presente. Juan Villanueva mostrará su trabajo en lettering y tipografía, aquel que lo ha llevado a laborar en la prestigiosa Monotype. De la misma forma, Nathaniel Rueda –que pertenece a la sección Young Talents del festival– hará lo mismo con sus obras que lo llevaron a tener una pasantía en Pictoplasma, en Berlín.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

Dirección: Av. Los Frutales 954, La Molina.

Fechas: 7, 8 y 9 de marzo.

Programación y compra de entradas: www.ladfest.org