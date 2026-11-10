Antes de saber leer, Lennin Vásquez ya conocía los libros por sus portadas. Las miraba, imaginaba lo que escondían y armaba historias enteras sin haber pasado una sola página. Ese juego infantil, convertido décadas después en la serie “Diálogos mudos”, acaba de llevarlo a un cartel internacional. La obra fue elegida como imagen oficial de Drawing Room Lisboa 2026, la feria de dibujo contemporáneo que se celebró en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Portugal.

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La pieza, realizada en 2019, viajó a Europa de la mano de Marissi Campos Galería, que debutó en el circuito ferial europeo tras casi tres décadas de trayectoria. Allí presentó a Vásquez junto a Lina Buso bajo el concepto “Dos visiones, un mismo lenguaje”, con el papel como territorio de creación. Para el artista, el reconocimiento tiene algo de reencuentro. “Es como encontrarse con un amor pasado y darle otra mirada”.

Lennin Vásquez (Lima, 1978) se formó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú entre 1996 y 2002. Su obra integra colecciones como la del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile y la Colección Mapfre.

Esa mirada ha cambiado. Quien hoy revisa aquella obra ya no es el mismo que la pintó. “Antes trabajaba mucho más el color. Ahora, tal vez, mis figuras son un poco más sobrias”, reconoce. Entre una y otra versión de sí mismo hubo una pandemia, un largo repliegue y una pregunta que todavía lo acompaña, la de cuánto ha cambiado realmente.

La respuesta, dice, está en volver a las raíces. Nacido en Jauja, en el valle del Mantaro, Vásquez creció entre paisajes áridos y rocosos donde aprendió a contemplar cómo la luz cae sobre las piedras y los árboles. De allí viene un estilo que, con los años, se ha ido depurando hacia lo esencial, también por influencia de los haikus y de la poesía de Watanabe, a quien descubrió cuando presentó “La piedra alada” en el Centro Cultural de España.

Lina Buso y Lennin Vásquez fueron reunidos por Marissi Campos Galería en Lisboa. Mientras él trabaja desde la contención poética, ella articula la acuarela con elementos tridimensionales y capas complejas.

La barca y el manto

Quien conozca su obra reconocerá dos símbolos recurrentes. El primero es la barca, que muchos asocian con el mar. Su origen es otro, un lago cercano a la chacra donde vivía de niño, en cuyas orillas él y otros chicos botaban pequeñas embarcaciones hechas a mano. “Todo viene de ese recuerdo”, explica.

El segundo son las capas que cubren a sus personajes. No son simples ropajes sino lluyllas, las mantas que usaban las abuelas andinas. “Las incorporo como una especie de manta de protección frente al azar de la vida”, dice el artista, y agrega que ese manto remite al afecto materno. Son imágenes de alguien que migró a Lima siendo niño y que, pese a llevar más de cuarenta años en la capital, todavía se siente “muy migrante”.

Entre sus exposiciones individuales figuran “Obra reunida” (2019), “Tengo todas las noches en las venas” (2018) y “Delirios crepusculares” (2017). Desde 1997 ha participado en colectivas en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y España.

Esa condición de tránsito atraviesa también su historia personal. En 1999, cuando estudiaba en Bellas Artes, estuvo a punto de abandonar la carrera. Le costaba encontrar su camino creativo y dudaba de poder vivir del arte. Su padre, pintor que pasó luego al diseño gráfico, le sugirió terminar el semestre. Vásquez se entregó por completo a la creación y obtuvo la Medalla de Oro en Dibujo. Lo recuerda como “una reafirmación”, una señal del destino de que ese era el camino.

Años después, el camino volvió a ponerse en duda. Hace dos años, un triple choque en la Panamericana lo dejó con costillas rotas y casi cinco meses en cama. “Estuve al borde de no contarla”, confiesa. Para retomar el trabajo, recurrió a la herramienta más elemental, la línea. El dibujo, que lo había salvado en la juventud, volvió a hacerlo. Hoy llama a la fecha del accidente, el 28 de noviembre, su segundo cumpleaños.

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De ese regreso nace la proyección actual. Con Marissi Campos como representante y una galería próxima a abrir sede en Lima, Vásquez aspira a consolidar una carrera internacional. Sus metas son concretas, una muestra individual en Lima, la primera desde 2022, y otra exposición fuera del país en 2028. Y subraya algo que, a su juicio, escasea, “una representación que apueste por nuevos valores”.