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“Diálogos mudos” (2019), la obra que sirvió de imagen oficial de la novena edición de Drawing Room Lisboa, plataforma dedicada exclusivamente al dibujo contemporáneo y a las prácticas sobre papel.
“Diálogos mudos” (2019), la obra que sirvió de imagen oficial de la novena edición de Drawing Room Lisboa, plataforma dedicada exclusivamente al dibujo contemporáneo y a las prácticas sobre papel.
Por Ángel Navarro Quevedo

Antes de saber leer, Lennin Vásquez ya conocía los libros por sus portadas. Las miraba, imaginaba lo que escondían y armaba historias enteras sin haber pasado una sola página. Ese juego infantil, convertido décadas después en la serie “Diálogos mudos”, acaba de llevarlo a un cartel internacional. La obra fue elegida como imagen oficial de Drawing Room Lisboa 2026, la feria de dibujo contemporáneo que se celebró en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Portugal.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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