Nunca nadie se ha subido al escenario de uno de sus shows para pegarles una bofetada. No les ha tocado ningún Will Smith que, ofendido por su afilado sentido del humor, pierda los papeles y llegue al borde célebre de la violencia. “Pero sí ha habido gente que nos ha reclamado cosas. Una vez alguien al final del espectáculo gritó: ¡¿Y si a Enriqueta la hubieran abortado?!”, cuenta Alberto Montt. “¡Pero si Enriqueta nunca nació, señor! ¡Es un dibujito!”, complementa Ricardo Siri Liniers sobre el episodio que involucraba a su entrañable personaje.

Igual saben que, en situaciones como esa, tienen todas las de ganar. “Que alguien se pare a encararte es lo mejor que te puede pasar en la vida. Quien lo hace tiene demasiada valentía y muy poco cerebro. Porque está jodiendo el show, está jodiendo a la persona de a lado, y usualmente no piensa mucho antes de comentar”, opina Montt. “Y no hay nada más disfrutable que una pelea en la que vos tenés todas las de ganar”, agrega Liniers.

La dupla de ilustradores contesta así a nuestras preguntas. Turnándose el chiste, complementando con rapidez lo dicho por el otro, jugándose bromas entre sí para demostrar que van en serio. Ya llevan años trabajando juntos en su llamado ‘stand-up’ ilustrado –en el que uno cuenta alguna anécdota jocosa y el otro va dibujando– y están a pocas semanas de regresar al Perú luego de cuatro años de su última presentación. ¿Ha evolucionado el show en el interín? Por supuesto que sí.

Liniers y Montt en una reciente presentación de su 'stand-up' ilustrado en Guadalajara, México. (Foto: FICG / Chalo García)

“Hay cosas sobre las que definitivamente hemos dicho ‘esto no va’ o ‘esto no es gracioso’ o ‘esto está desactualizado’. Pero lo que pasa en general es que a los dos nos divierte contar siempre cosas nuevas”, cuenta Liniers sobre la renovada propuesta que tienen preparada para mostrar tanto en Lima como en Arequipa.

¿Y hay discrepancias entre estos dos buenos amigos al momento de armar su ‘stand-up’? Arranca Liniers: “Creo que los dos pensamos que el otro es mejor [risas]. Pero no, no recuerdo ningún momento en que le haya tenido que decir a Alberto ‘por ahí no va’”. Y acota Montt: “Lo que más bien suele pasar a menudo es que nos decimos ‘esto te salió espectacular, dilo mañana’. Y que al día siguiente ni nos acordemos”.

Su espectáculo es, además, una reivindicación del humor gráfico tradicional en estos tiempos de memes. ¿No califica este formato viral como competencia desleal contra su oficio? “A mí me encanta que con los memes se democratice la posibilidad de hacer humor en general –responde Montt–. Pero no son ni serán nunca competencia de una viñeta porque nosotros opinamos con un nombre detrás. Todo lo que hace Liniers tiene su firma, y todo lo que hago yo tiene mi firma. Desde esa perspectiva, son productos distintos”.

Sepa más… Muchas risas, muchos dibujos El ‘stand-up’ ilustrado de Liniers y Montt en el Hay Festival Arequipa se realizará el viernes 4 de noviembre, a las 8 p.m., en el Teatro Fénix. Además, Liniers conversará con Omar Zevallos el jueves 3 de noviembre, a las 6 p.m., en la UNSA; y Montt charlará en el Hay Festivalito el viernes 4, a las 10 a.m., en el Museo Municipal. Finalmente, la dupla se presentará en Lima el sábado 5 (8 p.m.) y domingo 6 (6 p.m.), en el nuevo campus de Corriente Alterna, en La Victoria. Entradas en Joinnus.com.