La cultura peruana ha perdido a uno de sus mayores guardianes. Luis Repetto, historiador, museólogo y director de Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica, falleció este martes.

El fallecimiento de Luis Repetto ocurre meses después de que el museo del Instituto Riva-Agüero, que tiene la mayor colección de arte relacionada al folklore peruano, cumpliera 40 años desde su fundación. “Soy director del museo desde que tenía 26 años y ahora tengo 66, debo ser el director de museo más viejo de todo el Perú”, contó en una entrevista en diciembre último.

Luis Repetto

En comunicación con TV Perú el titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Neyra, mostró su pesar por el fallecimiento del museólogo. “Es un hombre que dio toda su vida por la cultura, seguramente será un modelo a seguir de todos los que estamos comprometidos con la cultura peruana", dijo.

En la entrevista que ofreció a este Diario en 2019, Repetto habló sobre su eventual salida de la dirección del museo: “Siento que el tiempo se me acaba. Vengo a trabajar cada vez más vehemente porque cada día es un día menos. Ya no tengo las energías de antes. Pero lo que me entusiasma es que todo lo cuida la PUCP y va a perdurar”.