El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) presentará una exposición fotográfica que retratará el periodo de violencia terrorista que vivió Ayacucho entre 1980 y 1990.

Se trata de “Una mirada a lo cotidiano. Hugo Ned Alarcón. Fotografías de Ayacucho (1980-1990)”, que mostrará, con fotos inéditas, el impacto del grupo terrorista Sendero Luminoso en la vida de los ayacuchanos.

La inauguración será el viernes 17 de noviembre a las 5:00 p.m. en la sala Mamá Angélica del LUM. Asimismo, las fotos que se exhibirán son parte del archivo personal del periodista Hugo Ned Alarcón.

“Con las fotografías demostraba que era una realidad lo que pasaba en Ayacucho. Si tenía la suerte de tomar una foto, les podía decir: ‘Mira, así han matado, así han degollado a los campesinos’. Con la foto se daban cuenta que no eran mentiras. Estaba demostrado con fotos”, indicó Ned Alarcón.

La muestra será de ingreso libre para todo el público y puede ser visitada de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el LUM (Bajada San Martín 151, Miraflores).

La nueva exposición forma parte de un proyecto organizado por la investigadora Emily Thompson (University of California, Berkeley), con asesoría del investigador Charles Walker (University of California, Davis).

Foto: Difusión LUM

¿Quién es Hugo Ned Alarcón?





Hugo Ned Alarcón tiene 81 años y es periodista gráfico. Su labor fue fundamental durante el periodo de violencia entre 1980 y 2000. Nacido en Huamanga y ganador de varios premios y reconocimientos, ha sido corresponsal en Ayacucho de los diarios La Prensa, El Comercio, Expreso, la revista Caretas, entre otros.

También ha colaborado con la prensa extranjera, en medios de comunicación como UPI (1980-1988) y Associated Press (1990-2015).

“Era necesario ser fotógrafo porque cuando buscabas uno, pedías ayuda de uno, no tenían tiempo. Entonces, tuve que aprender. Pero me gustaba cada vez que salían mis fotos, lo vivía con alegría. Yo soy hechura del diario La Prensa, a mí me enseñó como si fuera una escuelita”, relató.

Generar memoria a través de fotografías





A través de la labor de Ned Alarcón, el LUM busca generar memoria sobre el impacto que tuvo la violencia en la vida cotidiana de Ayacucho, no solo de la población en general, sino también de los periodistas.

“La vida cotidiana, hasta el mediodía, era normal. La gente iba al mercado, caminaba en la calle. Pero, a partir de las tres de la tarde, ya nadie iba, no salían de sus casas. De un momento a otro, reventaba una explosión en la Plaza de Armas o en cualquier sitio. Yo he sido muchas veces amenazado por teléfono y he tenido que evacuar a mis hijos a Lima”, contó el periodista.