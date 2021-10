Conforme a los criterios de Saber más

Se le atribuye a Francis Bacon el dicho de que “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”, para expresar que si las cosas no se dan en la forma que imaginábamos, deberemos buscar otra forma para conseguirlas. Recordar la frase viene muy a cuento a propósito de la gran exposición internacional “Machu Picchu y Los Imperios Dorados del Perú”, inaugurada el 16 de octubre en el Museo de Arte de Boca Ratón, fundado en 1950 en el estado de Florida, Estados Unidos. La muestra no solo presenta notables ejemplos de la metalurgia del antiguo Perú, sino también que ofrece la posibilidad de realizar un paseo virtual por la ciudadela inca gracias a avanzados elementos tecnológicos.

La exposición acoge 192 objetos arqueológicos peruanos, de los cuales 184 forman parte de la colección del Museo Larco, incluyendo, además de las piezas de oro y plata, objetos de cerámica, textiles y piedra, que permitirán viajar en el tiempo y conocer la gran civilización andina, sus historias, ceremonias y dioses. Asimismo, la muestra incluye piezas del Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón, ubicado entre los caminos que conectan el pueblo de Aguas Calientes con el sitio arqueológico de Machu Picchu, y que conserva parte de los objetos hallados en la ciudad inca.

Afiche de la exposición de la muestra recientemente inaugurada en el Museo de Arte de Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos. (Foto: Cortesía Museo Larco)

Una visita virtual a Machu Picchu

Junto con las piezas de extraordinario valor artístico e histórico, para el público que visita la muestra en el Museo de Arte de Boca Ratón resulta la primera experiencia en realidad virtual de Machu Picchu, filmada en el 2020 por la asociación Inkaterra, durante el cierre de la ciudadela Inca en los primeros meses de la pandemia. Con la ciudadela vacía, el equipo pudo registrar el espacio de forma tridimensional haciendo uso de drones y cámaras de realidad virtual. “Gracias a la tecnología, el público podrá sumergirse en una experiencia en la que las imágenes y personajes cobran vida para ser ellos los que nos cuentan esta historia de cinco mil años de civilización y las nociones de la cosmovisión andina”, comentó Ulla Holmquist, co-curadora de la exposición y directora del Museo Larco. En este recorrido virtual, sonidos de jaguares rugiendo, guacamayos cantando, lluvias torrenciales y otros elementos de la naturaleza, envuelven a los visitantes mientras descubren los misterios de la cosmología andina y el sofisticado arte de nuestros antepasados.

Luego de su presentación en Boca Ratón, la exposición se embarcará en una gira internacional que incluye la ciudad de Houston (EE.UU.) y luego París (Francia) y Milán (Italia). (Foto de la exposición en el Museo de Arte de Boca RAtón cortesía del Museo Larco).

“Se trata de una iniciativa que contribuye con la reactivación del turismo en nuestro país, ya que es una gran oportunidad para que la audiencia internacional tenga un acercamiento a nuestra cultura y se interese por conocer más de cerca las maravillas del antiguo Perú”, afirmó Andrés Álvarez-Calderón, el presidente del Museo Larco. En efecto, tras su despliegue en Boca Ratón, la exposición se embarcará en una gira internacional que incluye como destinos las ciudad estadounidense de Houston y luego las ciudades europeas de París (Francia) y Milán (Italia). Organizada por World Heritage Exhibitions y Cityneon Holdings, compañías de entretenimiento con experiencia global, la muestra cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú en alianza con la asociación Inkaterra.

Para Andrés Álvarez-Calderón, presidente del Museo Larco, esta exposición contribuye con la reactivación del turismo en nuestro país, pues conecta nuestro patrimonio con una masiva audiencia internacional. (Foto de la exposición en el Museo de Arte de Boca Ratón cortesía del Museo Larco).

Los socios de la muestra

Cityneon Holdings es una empresa de entretenimiento de experiencia global que mantiene nexos globales con estudios de cine como Disney y Marvel, con quienes produjo la experiencia interactiva Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N.; la empresa de juguetes Hasbro, que realizó Transformers Autobot Alliance; los estudios Universal, con los que contribuyó para Jurassic World: The Exhibition; o Lionsgate, con quien produjo The Hunger Games: The Exhibition. Además de su asociación con el gobierno del Perú para la exposición “Machu Picchu y los Imperios Dorados de Perú” con piezas históricas originales, también viene realizando “Ramsés el Grande y el Oro de los Faraones”, muestra de similares dimensiones con el gobierno egipcio.

La exposición es organizada por World Heritage Exhibitions y Cityneon Holdings, con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú en alianza con la asociación Inkaterra. (Foto de la exposición en el Museo de Arte de Boca Ratón cortesía del Museo Larco).

Por su parte, World Heritage Exhibitions es un líder mundial en lo que se refiere a producción, promoción y diseño de exhibiciones internacionales. Es reconocida por producir contenido museológico que cautiva, educa e inspira a los visitantes de todo el mundo. Su equipo ejecutivo es responsable de muestras sobre los tesoros más valiosos del mundo, incluyendo los objetos de la tumba del rey Tutankamón, las reliquias del Palacio Real de Cleopatra, los artículos del descubrimiento de Pompeya, e incluso, las piezas rescatadas del Titanic. Más de 30 millones de personas, en seis continentes han asistido a sus influyentes exposiciones itinerantes.

