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Las artistas Alice Wagner, Andrea Tregear, Luisi Llosa, Nicole Franchy y Mariú Palacios participan en Maneras de estar vivo, exposición colectiva de Vesper Tzu Galería inspirada en las reflexiones del filósofo Baptiste Morizot.
Las artistas Alice Wagner, Andrea Tregear, Luisi Llosa, Nicole Franchy y Mariú Palacios participan en Maneras de estar vivo, exposición colectiva de Vesper Tzu Galería inspirada en las reflexiones del filósofo Baptiste Morizot.
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante años, las conversaciones ocurrieron fuera de las salas de exhibición. Eran intercambios entre amigas, artistas con largas trayectorias y preocupaciones compartidas sobre el deterioro ambiental, la pérdida de sensibilidad y la manera en que los humanos se han colocado en el centro de todas las cosas. Esos diálogos privados terminaron transformándose en Maneras de estar vivo, la exposición colectiva que acaba de abrir sus puertas en Vesper Tzu Galería y que reúne por primera vez las obras de Alice Wagner, Andrea Tregear, Luisi Llosa, Nicole Franchy y Mariú Palacios.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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