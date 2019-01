MATE convoca a fotógrafos para nueva exposición

Desde la apertura del diafragma y el paso de la luz hasta la profundidad de campo y la velocidad de obturación, el arte de la fotografía se mide en fracciones de segundo. No es casual, por eso, que en el movimiento del hombre moderno y su cámara se reproduzcan los primeros instantes de la cacería sobre nuestro planeta. El sigiloso desplazamiento del homínido en la tundra. La invaluable presa que yace en el marco nítido del tiempo que se congela. La milagrosa interacción hombre-máquina perpetuando un acto artístico temprano.

Por eso resultan particularmente valiosas las convocatorias que estimulan la creatividad de los más jóvenes, de preferencia sin restricciones en su temática, estilo o formato. Como la que acaba de lanzar el Museo Mario Testino (MATE), permeable a todas las variantes de la fotografía: digital, análoga, documental, artística, submarina o de cualquier otro tipo. Gerardo Chávez-Maza, curador de la convocatoria, afirma: "Porque la idea es descubrir lo desconocido, privilegiando la proyección de cada artista en el campo de las artes visuales. La idea de la convocatoria surge como una intención inclusiva y es la oportunidad para acercarme de manera sincera a una nueva y fresca energía".



DIVINO TESORO

Chávez-Maza añade: "Se trata de una primera fase de reconocimiento como parte del desarrollo de la propuesta curatorial. Entonces no es necesariamente una preselección, sino una plataforma para conocer y darle visibilidad a nuevos talentos de la fotografía". Consultado acerca de los modelos paradigmáticos con los que cuenta para centrar sus criterios de selección, más allá de la información icónica de las imágenes, el curador alcanza a contestar: "Solo puedo decirte que quiero dejarme sorprender".



Así, el evento deviene en coherencia con un espacio dedicado tanto a la exhibición permanente del trabajo de Testino como a la serie rotativa "Maestros de la fotografía", dedicada a un artista cuyo trabajo representa una influencia trascendental para las generaciones venideras. Por eso allí ya estuvieron, por ejemplo, el japonés Daido Moriyama mostrando los rincones más oscuros de Tokio o la azteca Graciela Iturbide haciendo lo propio con el vasto imaginario icónico mexicano.



Pero el MATE es también un espacio de equilibrio intergeneracional. He allí las imágenes de creadores más recientes como Philippe Gruenberg para la exhibición individual "Geografías de la diferencia" (2015), las series "Wanu" de Ernesto Benavides y las obras de Leslie Searles y Musuk Nolte en la muestra conjunta "Piruw y Wanu" (2013). Con semejantes antecedentes, era previsible que en el corto plazo convoque, promueva, estimule y celebre el surgimiento de nuevos actores en la escena local con capacidad suficiente para difundir su obra dentro y fuera del país.



En un medio donde precisamente no proliferan los estímulos para las generaciones más jóvenes, el asunto resulta plausible. "Hay muchos fotógrafos y pocas oportunidades. Creo que es un síntoma común de las industrias culturales en nuestro país. No soy un experto en fotografía, eso está claro, pero es por esta razón que la convocatoria es también una forma de investigación. Ojo que la finalidad de la muestra no es solo exponer, sino un proceso de conversación y de exploración conjunta. Buscar y encontrar algo que decir", concluye modestamente el curador.



DATO

Envío de portafolio + CV hasta el martes 26 de febrero a convocatorias@mate.pe