Uno de los paisajes de Mendoza, Argentina. Este lugar es central en una exhibición en Miraflores, Lima.
Una muestra fotográfica dedicada a la identidad cultural y paisajística de la provincia argentina de Mendoza se presentará en Miraflores, Lima. La exhibición, organizada por la Embajada de la República Argentina en el Perú, se realizará del 2 al 13 de marzo en el Parque Kennedy y estará abierta de forma gratuita al público.