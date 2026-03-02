Una muestra fotográfica dedicada a la identidad cultural y paisajística de la provincia argentina de Mendoza se presentará en Miraflores, Lima. La exhibición, organizada por la Embajada de la República Argentina en el Perú, se realizará del 2 al 13 de marzo en el Parque Kennedy y estará abierta de forma gratuita al público.

La inauguración oficial se llevará a cabo el 2 de marzo a las 4:00 p.m. La iniciativa busca acercar al público peruano a la riqueza cultural, natural y patrimonial de esta región de Argentina, reconocida internacionalmente por su tradición vitivinícola, sus paisajes andinos y su oferta cultural.

La muestra presenta una selección de imágenes que recorren distintos aspectos de la identidad mendocina: desde sus paisajes cordilleranos hasta su dinamismo urbano y cultural. La propuesta también apunta a fortalecer los vínculos entre Perú y Argentina mediante una experiencia visual que invita a conocer el potencial turístico y cultural de la provincia.

“El criterio curatorial estuvo centrado en representar a Mendoza como un territorio integral, donde naturaleza, historia, cultura y vitivinicultura forman parte de una misma identidad”, explicó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, el enfoque curatorial buscó ofrecer una visión amplia del territorio.

La selección de fotografías, añadió, busca ir más allá del vino como producto emblemático y mostrar el entramado cultural que lo rodea. “La selección de imágenes no se limitó únicamente al vino como producto, sino que buscó mostrar el entramado cultural que lo sostiene: el paisaje andino, el sistema de acequias que convierte al desierto en oasis, el trabajo de la tierra, la vendimia como celebración colectiva y la vida urbana en equilibrio con la naturaleza. ”.

La exposición, además, propone una narrativa visual que conecta territorio, historia y actualidad. “Se construyó una narrativa que comienza con el territorio —la Cordillera de los Andes como escenario natural—, continúa con la historia y la herencia andina, y culmina en la Mendoza contemporánea: capital mundial del vino, con gastronomía reconocida internacionalmente, cultura viva y experiencias durante todo el año. La intención fue transmitir que el vino es parte de una identidad más amplia, profundamente ligada al paisaje y a su gente. ”.

Pensada como una experiencia accesible, abierta y democrática, la exposición dialoga con transeúntes diversos, no necesariamente aquellos vinculados al ámbito turístico o cultural. “Las imágenes fueron seleccionadas por su potencia visual y su capacidad de transmitir identidad sin necesidad de grandes explicaciones”.