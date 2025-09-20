Mueve Galería inaugura con “Ofrenda”, una exposición colectiva que replantea la escultura contemporánea en Lima

Abrir una galería en Lima siempre implica un riesgo, pero hacerlo hoy supone también un gesto de compromiso. Eso fue lo que asumió Marianelli Neuman al fundar Mueve Galería, un espacio que se define más por su capacidad de transformarse que por los muros donde habita.

“Me interesa pensar la galería como un espacio vivo, orgánico. En tiempos donde todo exige inmediatez, siento la necesidad de volver a mirarnos y repensarnos como sociedad contemporánea”, sostiene Neuman.

Vista de la exposición “Ofrenda” en Mueve Galería, que reúne a nueve artistas de distintas generaciones bajo la curaduría de Florencia Portocarrero.

Ese impulso se traduce en un modelo que rehúye la rigidez. Mueve no se concibe como un único recinto, sino como una propuesta que se despliega en tres ejes: itinerancias en distintos espacios de la ciudad, un centro íntimo para encuentros en Lima y una proyección hacia ferias internacionales.

“No llegamos con un modelo rígido, queremos aprender de cada lugar y generar proyectos con sentido. Vemos este proyecto como un trabajo en comunidad, con escucha y apertura, donde la colaboración es fundamental”, añade su directora. Esa vocación colaborativa marca también la inauguración de la galería, que abre con una exposición colectiva.

El primer paso

“Ofrenda” reúne a Aileen Gavonel, Alice Wagner, Genietta Varsi, Iracema Vera, Jimena Kato, Katherine Fiedler, María Abaddon, Marisabel Arias y Pati Camet, nueve artistas de distintas trayectorias y generaciones que entienden la escultura como un campo abierto, más próximo a la experiencia cotidiana que a la solemnidad del monumento.

Cada una aporta una mirada singular. Gavonel trabaja la arcilla como un lenguaje ancestral, donde el barro se convierte en vehículo de cuidado más que en objeto de exhibición. Wagner desarma la lógica urbana con piezas que alteran y distorsionan objetos, devolviéndolos como símbolos irónicos de la vida contemporánea. Varsi explora las conexiones entre cuerpo y territorio en esculturas que parecen organismos vivos.

La propuesta de Iracema Vera, vinculada al altiplano, parte del sonido: obras que recogen memorias comunitarias y luchas ambientales para transformarlas en mapas acústicos. En otro registro, Jimena Kato, desde Madrid, combina arcilla, magma y materiales industriales en entornos que piensan la fragilidad como parte de lo estructural. Katherine Fiedler trabaja con cerámica de alta temperatura para crear híbridos con fósiles, fragmentos arqueológicos y objetos industriales, en piezas que funcionan como excavaciones poéticas sobre nuestra relación con el paisaje.

Pati Camet_De la serie - "Los virus, Aún estoy aquí", en la muestra “Ofrenda”, una propuesta colectiva que replantea la escultura desde lo íntimo, lo procesual y lo vulnerable.

En un tono más visceral, María Abaddon presenta una escultura blanda en fieltro que expone fragmentación, duelo y heridas que obligan a mirar lo que solemos evitar. Marisabel Arias pone en el centro el deseo y la sexualidad queer, explorando cómo la ciudad puede ser también un territorio de afectos mediante el uso de soldadura blanda de estaño en cobre y plata. Finalmente, Pati Camet retoma la noción de ornamento y la transforma en gesto emancipador a través de la fotografía, con piezas cargadas de humor y rebeldía que cuestionan paradigmas sociales.

“Las artistas reunidas trabajan con materiales cotidianos —artesanales e industriales—, priorizando la procesualidad y la transformación por encima de la permanencia, y apelando a afectos más íntimos y ambivalentes“, menciona la curadora Florencia Portocarrero.

El resultado es una exposición que no busca imponer memoria, sino abrir un espacio de resonancias. Un territorio donde conviven humor, extrañeza, fragilidad y escucha. Con esta primera muestra, Mueve Galería se presenta como un lugar que, fiel a su nombre, se mueve: se abre al diálogo, ensaya formatos, acompaña a sus artistas y convoca sensibilidades diversas en un mismo territorio.