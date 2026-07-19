El actor y productor estadounidense Tom Cruise abandona el terreno de juego antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP
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Tom Cruise
  • El actor y productor estadounidense Tom Cruise abandona el terreno de juego antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP
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    El actor y productor estadounidense Tom Cruise abandona el terreno de juego antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP

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    El actor y productor estadounidense Tom Cruise abandona el terreno de juego antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP

  • El cantante mexicano Peso Pluma, el periodista francés Marc Chalamet, el actor franco-estadounidense Timothée Chalamet y la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner, (2.ª fila) y el exfutbolista francés Zinedine Zidane (C) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 | CHARLY TRIBALLEAU / AFP
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    El cantante mexicano Peso Pluma, el periodista francés Marc Chalamet, el actor franco-estadounidense Timothée Chalamet y la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner, (2.ª fila) y el exfutbolista francés Zinedine Zidane (C) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

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    El cantante mexicano Peso Pluma, el periodista francés Marc Chalamet, el actor franco-estadounidense Timothée Chalamet y la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner, (2.ª fila) y el exfutbolista francés Zinedine Zidane (C) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

  • La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ponen de pie para escuchar el himno nacional antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP
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    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ponen de pie para escuchar el himno nacional antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP

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    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ponen de pie para escuchar el himno nacional antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 | Foto: Odd ANDERSEN / AFP

  • Las princesas Leonor (izquierda) y Sofía (centro) de España asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
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    Las princesas Leonor (izquierda) y Sofía (centro) de España asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

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    Las princesas Leonor (izquierda) y Sofía (centro) de España asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

  • La actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy (C) y su esposo, el músico estadounidense Malcolm McRae (D) | Foto: ANGELA WEISS / AFP
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    La actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy (C) y su esposo, el músico estadounidense Malcolm McRae (D) | Foto: ANGELA WEISS / AFP

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    La actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy (C) y su esposo, el músico estadounidense Malcolm McRae (D) | Foto: ANGELA WEISS / AFP

  • El actor español Javier Bardem asiste a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | Foto: FRANCK FIFE / AFP
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    El actor español Javier Bardem asiste a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | Foto: FRANCK FIFE / AFP

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    El actor español Javier Bardem asiste a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | Foto: FRANCK FIFE / AFP

Por Redacción EC

No solo los aficionados al fútbol mostraron un gran interés por la final del Mundial 2026, entre los seleccionados de España y Argentina, sino también importantes personalidades políticas y conocidas figuras del arte, principalmente del cine y la TV.