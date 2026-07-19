No solo los aficionados al fútbol mostraron un gran interés por la final del Mundial 2026, entre los seleccionados de España y Argentina, sino también importantes personalidades políticas y conocidas figuras del arte, principalmente del cine y la TV.

Al estadio de Nueva York / Nueva Jersey asistieron destacadas figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa Melania, así como los integrantes de la familia real española.

También dijeron presente en el recinto actores de la talla del estadounidense Tom Cruise y el español Javier Bardem, así como la mediática estadounidense Kylie Jenner.

Nadie se quiso perder esta gran final que definió al campeón del mundo 2026.

Revisa la galería que te presentamos en esta nota y disfruta de lo que fue la fiesta de la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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