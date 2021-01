Palomino explica que las obras elegidas son minimalistas, conceptuales y llenas de mensajes visuales. “Estas fusionan elementos cotidianos, como una silla, una paloma o una sombra, con otros contextos de problemática, como la crisis climática, migratoria y humanitaria. El objetivo, mi intención, es que provoque en las personas reflexiones sobre temas importantes, como la educación, refugio para inmigrantes, el acceso al agua y recursos naturales, entre otros”.

El ilustrador, formado en la Pontificia Universidad Católica, confiesa que carece de un referente de inspiración. “Solo pasa, lo imaginas para que luego exista. A veces, estando en el bus, semidormido en algún lugar o almorzando, se me viene a la mente, de la nada, algo que me recuerda a aquellos problemas. No lo puedo detener y comienzo a asociar dichos elementos que después me ayudarán a contar una historia. Antes no los anotaba y se me iban de la mente. Ahora los guardo en un bloc de notas del celular”.

Es la cuarta vez que Palomino participa en una muestra internacional. Su trabajo se ha visto en Nueva York, convocado por la ONU, y esta es la tercera vez que se aprecia en Brasil. Para fines de este año alista un nuevo proyecto sobre educación para la ciudad de Santos, también en Brasil.

