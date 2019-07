La Pinacoteca Municipal Ignacio Merino: el tesoro que muchos limeños desconocen

La colección de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino pronto cumplirá cien años de fundación y, aun así, pocos limeños han podido apreciar las obras que la componen. La tarea, de hecho, es bastante difícil: subir al tercer piso del Palacio Municipal para ver las obras colgadas de la pared no suele ser parte, por ejemplo, de los tours que se ofrecen en la capital.

La actual gestión edilicia, sin embargo, está haciendo esfuerzos para cambiar la situación. Una muestra es que en mayo de este año organizó en la galería Pancho Fierro la exposición "Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Inicios de una colección". Después de muchos años, bellas creaciones de Francisco Laso, Daniel Hernández, José Sabogal, Julia Codesido, Tilsa Tsuchiya y Fernando de Szyszlo estuvieron al alcance del público.

Pero allí no terminarán sus esfuerzos. Fernando Torres, gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima, adelanta en exclusiva para este Diario que entre marzo y abril del próximo año las obras que cela la alcaldía se trasladarán al Museo Metropolitano de Lima. "Esta colección se fundó en 1925 y este proyecto consiste en que vaya a un espacio que le corresponde –anota Torres–. Ahora no es accesible al público y estamos buscando cambiar esa situación organizando una muestra permanente, como la que tiene la pinacoteca del Estado de Sao Paulo. Creo que este museo es el espacio ideal por su ubicación: está en un parque sumamente accesible, tiene espacios de parqueo y menos polución por el hecho de estar rodeada de tantos árboles".

— ¿En qué condiciones se han mantenido las obras de la pinacoteca?

Bueno, no en las ideales, desde varios puntos de vistas. Primero porque no están al servicio del público, no tienen una sala gigante donde se puedan exhibir, sino que están en habitaciones de tránsito, prácticamente decorando el Palacio Municipal. Y, segundo, tienen que enfrentarse al clima de la ciudad, que es bastante adverso para el arte y que causa que se deteriore.

— ¿Por qué no se le da a esta colección la importancia que se merece?

Porque no se le da importancia a lo que no se conoce. Es un desperdicio tener uno de los patrimonios pictóricos más importantes del país y que la gente no pueda acceder a él. Es más, hay muchos limeños que no saben que existe la pinacoteca.

— Pero quienes sí saben de su existencia y no han hecho nada al respecto son las anteriores gestiones municipales. ¿A qué le atribuye la inacción?

Hemos visto en otras gestiones –no quiero destacar ninguna– una gran indiferencia hacia la cultura. Tal vez haya sido el alcalde Alberto Andrade quien dio mayor importancia al tema. Luego hemos tenido otras gestiones que sí le prestaron atención, pero muy poco, y eso hizo, entre otras cosas, que hayan sido indiferentes con la pinacoteca. En la gestión del alcalde Muñoz se le está dando mucha importancia porque entendemos que el arte y la cultura son herramientas de transformación e inclusión social. Yo me imagino la pinacoteca puesta en valor. Es la más importante en el país a nivel de municipalidades.

— ¿Qué tiene que pasar para que lo que usted cuenta se concrete?

El proyecto ya se está haciendo realidad. Se están haciendo los estudios para acondicionar las salas donde se van a poner las piezas. No todas ellas, porque no van a entrar. Quizás una parte pueda estar aquí, tal vez algunas que pertenezcan al siglo XIX y XX. Además, van a haber almacenes. También se pueden acondicionar otros lugares, como el hospicio Manrique que está en la plaza Francia. Allí podrían estar las piezas más modernas.

— ¿Significa eso que las paredes del Palacio Municipal quedarán desnudas?

Parte de la colección se quedará en el Palacio. Pero, en todo caso, en todo el mundo se hacen réplicas que decoran las salas mientras que los originales están en un museo. Miremos a Florencia: en la calle están las réplicas porque originalmente allí fueron ubicadas las verídicas, pero las obras de verdad están resguardadas.

— Eso supondría contar con un gran presupuesto.

No creo que lo vayamos a tener. Los presupuestos en cultura, lamentablemente, todavía son muy modestos y si comparamos el de la ciudad de Lima con otras capitales de la región, el nuestro es bastante simbólico. Sin embargo, gracias al interés del alcalde estamos viendo aumentarlo. Pero hay que empezar de una vez, porque si no vamos a tener la excusa de que no se puede hacer nada. Una gestión inteligente debería ser capaz de hacer posible cosas para las que no tiene presupuesto, y en esas estamos.