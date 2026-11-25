El artista Martín Mount presenta la exposición “Una vida mirando la Tierra - Geólogo que pinta”, una muestra que reúne pinturas inspiradas en paisajes, formaciones geológicas, minerales y otras manifestaciones de la naturaleza, del 20 de noviembre al 4 de diciembre en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), ubicado en la avenida Arequipa 4947, en Miraflores.
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