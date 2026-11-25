El artista Martín Mount presenta la exposición “Una vida mirando la Tierra - Geólogo que pinta”, una muestra que reúne pinturas inspiradas en paisajes, formaciones geológicas, minerales y otras manifestaciones de la naturaleza, del 20 de noviembre al 4 de diciembre en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), ubicado en la avenida Arequipa 4947, en Miraflores.

La propuesta artística parte de la experiencia de Mount como ingeniero geólogo y de su interés por interpretar la naturaleza a través de la pintura al óleo, técnica con la que traslada sus observaciones de la Tierra a composiciones que combinan colores, texturas y elementos abstractos.

En sus obras, el artista aborda distintos paisajes y características del entorno natural, a partir de una mirada vinculada con su formación profesional y su trayectoria de observación de los fenómenos terrestres.

¿Dónde y hasta cuándo visitar la exposición de Martín Mount?

La exposición “Una vida mirando la Tierra - Geólogo que pinta” se realiza en el Auditorio del CIP, ubicado en la sede del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, en la avenida Arequipa 4947, distrito de Miraflores.

La muestra estará disponible hasta el 4 de diciembre y presenta al público una selección de pinturas al óleo en las que Martín Mount explora su vínculo con la geología y la naturaleza.

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