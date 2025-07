Una pintura al óleo puede cargar siglos de historia si el trazo lo permite. Jose Bazo, artista peruano radicado en Londres, utiliza esa técnica para construir imágenes que parten de los textiles, cerámicas y símbolos precolombinos del Perú. El resultado no es arqueología visual ni réplica literal, sino una propuesta que traduce lo ancestral en un lenguaje actual. Esa es la premisa de Piruwmanta Dreams, su más reciente exposición individual, que se inaugura este 5 de julio en La Rebelde Librería, en Lima.

La muestra reúne obras en las que figuras como felinos mitológicos, patrones geométricos y estructuras textiles emergen en composiciones complejas, trabajadas desde el rigor académico. Bazo estudió pintura figurativa en Florencia, bajo una lógica de aprendizaje renacentista. Esa influencia no es casual: “El Imperio Incaico y el Renacimiento italiano son contemporáneos. Eso no se dice mucho, pero es una coincidencia histórica que marca gran parte de mi trabajo”, afirma Bazo

Ese cruce de tiempos y lenguajes guía toda la propuesta. Cada obra busca generar un diálogo entre el pasado y el presente, sin idealizaciones ni nostalgia. “Nuestra cultura no es una reliquia —enfatiza Bazo—, no está congelada en el tiempo; está tan viva como los artistas que son parte de ella”. En consecuencia, esa convivencia entre lo andino y lo clásico no responde solo a una búsqueda formal, sino a la intención de activar el legado ancestral como parte del presente y dentro del flujo de la creación contemporánea.

Esta serie parte de la convicción de que la identidad cultural no es una herencia fija, sino una línea dinámica: un proceso activo de recuerdo, reinterpretación y renovación. (Foto: Difusión)

Arte global

El título de la muestra ahonda en ese cruce: Piruwmanta significa “del Perú” en quechua, mientras que Dreams remite a un término cotidiano en inglés. Es una combinación que refleja el contexto del artista —formado en Europa, pero marcado por su origen andino— y a la vez cuestiona las etiquetas con las que se suele leer el arte latinoamericano fuera del continente.

“Quiero que la cultura peruana no sea solo para ser observada en museos. También puede estar en galerías actuales, en diálogo con el arte de distintas partes del mundo”, sostiene en esta propuesta que responde a su estancia en Londres, una ciudad que en los últimos años ha comenzado a abrir espacios para el arte latinoamericano contemporáneo.

Las pinturas de Bazo habitan un espacio entre lo visible y lo sentido, evocando lo subconsciente, lo espiritual y lo ancestral. (Foto: Difusión)

En ese entorno, su serie plantea una alternativa frente al exotismo: ni folklore ni objeto de vitrina. “Se romantiza mucho la cultura originaria, pero también hay una nueva visión artística que está contando otras historias que nos sitúan como parte de lo global”, resalta Bazo. La suya parte de una mirada que no busca encajar en moldes comerciales, sino proponer desde la autenticidad.

Esa relectura también pasa por los materiales. Aunque los referentes son cerámicos y textiles andinos, el medio sigue siendo el óleo sobre lienzo. En cada cuadro hay un ritmo visual construido desde el dibujo, la escala tonal y la composición. Y es que cada detalle cuenta a la hora de dirigir la mirada, crear atmósferas y sostener su propuesta.

En Piruwmanta Dreams, José Bazo reimagina la iconografía ancestral del Perú desde una mirada contemporánea, creando una serie de pinturas que exploran la identidad, la memoria y la continuidad cultural. (Foto: Difusión)

Con Piruwmanta Dreams, Bazo propone encontrarnos dentro de un todo. Un mundo interconectado que reconoce en sus particularidades no una barrera, sino una posibilidad de diálogo. Desde la librería La Rebelde de Barranco, nos recuerda que la cultura no son solo ruinas, sino una materia capaz de transformarse sin perder raíz. “Como una antorcha que se pasa de generación en generación, y que cada uno decide cómo la lleva”, concluye.