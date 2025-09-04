La Galería Gato abre sus puertas a "Postales“, una muestra colectiva que pone en conversación las icónicas imágenes de Martín Chambi con propuestas contemporáneas de tres continentes. Del 15 de agosto al 12 de septiembre, en su espacio de la Plaza Bolognesi, la galería invita a explorar el paisaje como un territorio en permanente transformación a través de obras de pequeño y mediano formato.

La curaduría de Franklin Meléndez se inspira en la intimidad del formato postal, entendido no solo como vehículo de comunicación, sino también como objeto de memoria y afecto. En esta clave, el recorrido propone un entramado de imágenes que funcionan como mensajes visuales, enviados desde lugares concretos o imaginados. Se trata de un gesto que trasciende la nostalgia para situar al espectador frente a las tensiones del presente.

La Galería Gato se encuentra en el Jirón Breña 281, Plaza Bolognesi. (Foto: Difusión)

El corazón de la exposición está compuesto por archivos originales de Chambi, fotógrafo cusqueño que a inicios del siglo XX transformó la postal en un medio de proyección internacional. Sus registros de la vida andina, de la monumentalidad de los paisajes y de la cotidianidad popular conviven ahora con obras de artistas como Majo Guerrero, Alejandro Mego, Aya Higuchi, Dana Powell, Lucas Rubly, Nohemí Pérez, Kazuki Matsushita, Daichi Takagi, Beaux Mendes, Joseph Jones, Lin Olschowka y Alexandra Noel.

“Los artistas contemporáneos incluidos en la exposición recurren al paisaje de pequeño formato para explorar nuestro cambiante sentido de lugar”, señala Meléndez. La propuesta, que se completa con una vitrina de postales clásicas, convierte a Postales en un espacio de reflexión sobre cómo el arte, en su escala más íntima, puede interpelar nuestras nociones de territorio, pertenencia y desplazamiento.