Con el objetivo de promover la creación literaria dirigida a las infancias y juventudes del país, el Ministerio de Cultura lanza el Premio a la Creación de Obras Infantiles y Juveniles 2026, una convocatoria que reconocerá el talento de autores e ilustradores peruanos mediante incentivos económicos dirigidos a manuscritos e ilustraciones inéditas.

El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con manuscritos o proyectos de ilustración inéditos destinados al público infantil y juvenil (hasta los 17 años).

La convocatoria comprende ocho categorías distribuidas en tres componentes: manuscrito de obra infantil, manuscrito de obra juvenil e ilustración infantil y juvenil. Se premiarán textos de narrativa, poesía, y no ficción, así como narrativas visuales dirigidas a desarrollar un libro álbum o una historieta juvenil.

Cada categoría contará con un ganador y un segundo puesto. En el caso de las categorías de narrativa infantil, poesía infantil, narrativa juvenil, poesía y no ficción, el reconocimiento incluirá un diploma de honor y un premio económico de S/ 17 000. En las categorías de informativo infantil, narrativa visual de libro álbum infantil y narrativa visual de historieta juvenil, el ganador se llevará un diploma de honor y un premio económico de S/ 25 000. Asimismo, los segundos puestos de todas las categorías recibirán un diploma de honor y un premio económico de S/ 8 000.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre de 2026, y los resultados podrán anunciarse hasta el 7 de diciembre de 2026.

Para más información visite el portal institucional del premio.