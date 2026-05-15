El rostro de Catalina Buendía aparece en uno de los cuadros con la mirada fija hacia el espectador. No es un personaje habitual dentro de los relatos oficiales del arte peruano, pero en la exposición “Raíces Profundas, Huellas Afroperuanas vol. 2” recupera presencia desde el color, la memoria y la reinterpretación artística. La muestra colectiva, presentada en la Galería del Parque de la Amistad de Surco, ha extendido su temporada hasta el 7 de junio en el marco del mes de la cultura afroperuana, consolidándose como un espacio de revisión cultural y visibilización histórica.

La exposición reúne a 28 artistas peruanos que trabajan desde distintos lenguajes visuales como pintura, escultura, fotografía, acuarela, grabado y dibujo. A diferencia de la primera edición, realizada en el Museo Afroperuano, esta nueva entrega amplía el espectro artístico y curatorial. “La primera edición solamente era pintura y escultura. Ahora está entrando fotografía, acuarela y grabado. Hemos ampliado mucho más el espectro de la exposición”, explica el curador Álvaro de la Puente, quien trabaja junto a Tricia Cáceda y la asesoría cultural de Rodrigo Galli.

Dividida en dos ejes conceptuales —“Raíces Profundas” y “Huellas Afroperuanas”— la muestra propone un recorrido que conecta pasado y presente. Por un lado, se exploran los orígenes, las tradiciones y las identidades afrodescendientes; por otro, se enfatiza la presencia afroperuana en expresiones culturales como la música, la danza, la gastronomía, la religión y las costumbres populares. “Queremos fortalecer, difundir, revalorizar y visibilizar estas identidades mediante las artes plásticas”, señala De la Puente sobre una propuesta que busca alejarse del discurso puramente antropológico para apostar por una narrativa artística y contemporánea.

Pintura, escultura, fotografía, grabado y acuarela forman parte de la segunda edición de la muestra dedicada a la herencia cultural afroperuana.

Las obras toman como referencia personajes históricos y figuras emblemáticas de la cultura afroperuana. Aparecen nombres como Nicomedes y Victoria Santa Cruz, Susana Baca, Eva Ayllón y miembros de Perú Negro, pero también figuras menos conocidas como la heroína de la Guerra del Pacífico Catalina Buendía. “Cada artista investigó personajes, episodios históricos o expresiones culturales para construir su obra. Entonces cada cuadro tiene una historia”, comenta Cáceda. La intención no es únicamente rendir homenaje, sino también abrir nuevas conversaciones alrededor de una memoria que muchas veces ha permanecido relegada dentro de los relatos culturales oficiales.

El recorrido también evidencia cómo el arte puede funcionar como herramienta pedagógica. Las visitas guiadas, organizadas junto a los propios artistas, buscan que el público conozca no solo las técnicas empleadas en cada pieza, sino también los procesos de investigación detrás de ellas. “A través de nosotros también se puede educar y visibilizar esta cultura tan rica”, afirma Cáceda. En ese sentido, la exposición funciona como una plataforma que conecta creación artística, memoria histórica y reflexión colectiva sobre la identidad peruana.

Participan en la muestra Alberto López, Anneli Vértiz, Carlos Pereyra, Cora Calderón, Dagner Melissa, Daniel Barreto, David Fernández, Dino Zavala, Enzo Hideshi, Fiorella Zapata, Karina Aguilar, Hugo Huaman, Luis Dávalos, Mia Lema, Miguel Mejía, Milagro Chuquiyanqui, Napoleón Gonzáles, Octavio Carrera, Patricia Romano, Percy León, Pilar Aguirre, Rodrigo Galli, Rosario Valdivia, Rose Mery Risco, Roxana Ypanaqué, Safe Gervacio, Tricia Cáceda y Wilmer Huingo. La continuidad de la muestra ya se plantea como un proyecto a largo plazo. “Esta segunda edición tiene miras a continuar para visibilizar con mayor fuerza toda la riqueza cultural afroperuana”, concluye De la Puente.