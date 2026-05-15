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La exposición “Raíces Profundas, Huellas Afroperuanas vol. 2” reúne obras de 28 artistas peruanos en la Galería del Parque de la Amistad de Surco hasta el 7 de junio.
La exposición “Raíces Profundas, Huellas Afroperuanas vol. 2” reúne obras de 28 artistas peruanos en la Galería del Parque de la Amistad de Surco hasta el 7 de junio.
Por Ángel Navarro Quevedo

El rostro de Catalina Buendía aparece en uno de los cuadros con la mirada fija hacia el espectador. No es un personaje habitual dentro de los relatos oficiales del arte peruano, pero en la exposición “Raíces Profundas, Huellas Afroperuanas vol. 2” recupera presencia desde el color, la memoria y la reinterpretación artística. La muestra colectiva, presentada en la Galería del Parque de la Amistad de Surco, ha extendido su temporada hasta el 7 de junio en el marco del mes de la cultura afroperuana, consolidándose como un espacio de revisión cultural y visibilización histórica.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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