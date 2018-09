Se repite la historia del Ecce Homo, ahora con tallados del siglo XV y XVI

Nuevamente un atentado al patrimonio cultural vuelve a ocurrir en España. Al estilo del Ecce Homo de Borja, una localidad de Asturias es escenario de una mal llamada restauración, en este caso de tallados de los siglos XV y XVI.

Como reporta El Mundo, la ermita de Rañadorio, comunidad de solo 16 habitantes, fue intervenida por María Luisa Menéndez, quien llegó desde el pueblo vecino con pincel en mano, pero sin ninguna calificación para restaurar piezas históricas.

"Yo no soy una pintora profesional, pero siempre me gustó, y las imágenes tenían mucha falta de pintarse. Así que las pinté como pude, con los colores que me parecieron, y a los vecinos les gustó", declaró en una entrevista.

De nuevo gritamos #SOSPatrimonio. ¿A nadie le importa este expolio continuado en nuestro país? ¿Qué tipo de sociedad permite pasiva que destruyan ante sus ojos el legado de sus antepasados? https://t.co/iCEqmxtvDc pic.twitter.com/PhW7BGfZGc — ACRE (@A_CR_E) 6 de septiembre de 2018

Las tallas perjudicadas son tres: una de la Virgen y el niño Jesús, otra de Santa Ana también con la Virgen y una tercera de San Pedro. Se cree que esta intervención habría ocurrido a lo largo de varios años y con el visto bueno del párroco.

Por lo pronto, el área de Patrimonio tiene órdenes de abrir dos expedientes por este caso, uno de los cuales podría motivar una sanción a los responsables.

Como se recuerda, en 2012 la anciana Cecilia Giménez de la localidad española de Borja tuvo la iniciativa de restaurar un fresco de los años 30 que mostraba a Jesús con la corona de espinas de la tradición. El resultado dejó a la obra con un aspecto totalmente distinto al original.

Ante el desastre, y gracias a la viralización de unas fotos en internet, Borja se convirtió en un destino muy visitado y Cecilia, en una celebridad. Tras ello las restauraciones de aficionados continuaron, como la del tallado de San Jorge de Estella en Navarra de junio último.