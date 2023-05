Adentrarse en un universo pétreo donde la grandeza de los andes cobra vida. Esa es la invitación que nos presenta Samuel Hurtado, joven fotógrafo peruano, en su primera muestra individual titulada Resistir y Prevalecer. En esta exposición el artista con formación en Ingeniería Industrial, recopila 15 imágenes en blanco y negro que nos transporta a paisajes peruanos que trascienden el mero reconocimiento topográfico.

Su objetivo no es solo mostrar la grandeza del espacio, sino adentrarnos en un universo de formas macizas, imponentes y severas. A través de su fotografía, busca transmitir un mensaje sobre la existencia y la naturaleza inmutable del tiempo. “Este conjunto de imágenes son como un engranaje del que juntos pueden llegar a formar un mensaje resonante sobre su existencia; si, existencia pero en otro tiempo del cual nosotros no somos capaces de vislumbrar ya que nuestro tiempo de vida es acotado”, comenta Hurtado en conversación con El Comercio.

Egresado como Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, Samuel Hurtado también estudió fotografía en el Centro de la Imagen. / Difusión

Las fotografías de Hurtado nos invitan a contemplar una dimensión de sequedad, dureza y consistencia densa. Las paredes de roca y los perfiles de montañas toman un aspecto entre impenetrable y desolador, pero también hechizante. A través del blanco y negro, el artista enfatiza la dureza y la aridez del territorio, realzando la luz, las sombras y las texturas.

En esta propuesta fotográfica, notamos la ausencia de personas, lo que nos lleva a reflexionar sobre la efimeridad humana en contraste con la presencia imperecedera de la naturaleza. “Me cuestiono mucho respecto a cómo el paso del tiempo es innegable, es algo que constantemente ronda en mi cabeza, los lugares a los que acudo por lo general no hay presencia fija de seres humanos. Por lo tanto, he decidido prescindir de las personas, ya que en comparación con el territorio, considero que son efímeras”, explica.

Jorge Villacorta es el curador de la exposición Resistir y Prevalecer de Samuel Hurtado. / Samuel Hurtado

La exposición “Resistir y Prevalecer” estará abierta al público hasta el 10 de Junio en Fisura Galería, ubicada en Barranco. Las imágenes capturadas nos invitan a cuestionar nuestra relación con la naturaleza y el paso del tiempo. “No quiero imponer un significado único a mis fotografías. Lo interesante del arte es cuánto puede una imagen acercarse al bagaje del espectador, dialogar con ella y reinterpretarse”.