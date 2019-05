"Entre el semi cielo y el semi mundo", exposición de Gino Ceccarelli celebra los 50 años de Petroperú

Pinta y dibuja desde que tiene memoria. De niño, cuando las tizas escaseaban, la fértil tierra de Iquitos se convertía en lienzo. Ligado indisolublemente al mundo mítico de la Amazonía, Gino Ceccarelli vivió una larga temporada en París y durante los últimos 40 años ha paseado su pintura por países de América y Europa. Siempre perpetuando en cada pincelada a personajes mágicos como las sirenas, las runamulas o los chullachaquis.

Por estos meses los planes del artista tenían como destino a Roma, pero una interesante propuesta logró convencerlo de realizar una nueva exposición en Lima. Así nace “Entre el semi cielo y el semi mundo”, muestra que forma parte de las actividades culturales programadas por los 50 años de Petroperú e incluye una perfomance de pintura en vivo y un conversatorio con el creador durante su exhibición. A dos días de la inauguración en el Ministerio de Cultura, Ceccarelli nos habla de su trabajo, su identidad y del futuro del arte amazónico.

Esta nueva exposición tiene un título algo críptico, ¿proviene de la cosmogonía de la región?

Sí. En realidad esta frase la escuché de un curandero yagua, que es una comunidad que está por el río Putumayo. En medio de una conversación le pregunto, ¿dónde estamos los seres humanos? Entre el semi cielo y el semi mundo, me responde. Porque no es el momento todavía para estar cerca del cielo ni del mundo real. Estamos en un estado intermedio, algo así como en un purgatorio, como se dice en la "Divina Comedia". Me gustó esa frase, porque además de poética podría encerrar muchos significados.

Sus cuadros retratan los mitos de la selva, pero usted tiene formación cosmopolita. ¿Cómo define su identidad?

Desde hace mucho tiempo cuando me preguntan por mi nacionalidad yo digo que es amazónica. Soy una mezcla entre italiano y amazónico, me he criado en medio de tantos mitos y leyendas que ya son parte de mi mundo. Pero también tengo muchas cosas europeas. A veces me han dicho que el cuerpo de mis sirenas se parece al de las italianas o que mis colores son mediterráneos, eso en realidad no me preocupa mucho porque creo que lo importante es lo que uno tiene dentro. Y lo que llevo dentro es esta carga amazónica tan fuerte que es inacabable.

¿Y cómo describiría la Amazonía?

Como el corazón del planeta. Y el río Amazonas es la arteria mayor, la fuente de vida de la que hoy nos hemos olvidado. Felizmente Lima y el Perú están volteando la mirada a la Amazonía en general, no solo a su arte. Hay cada vez más preocupación por entender qué es lo que pasa en esta zona. Se están generando debates no solo acá, también en Europa.

Alguna vez dijo que "la mujer ya existía mucho antes que dios nazca", ¿a qué se refería exactamente?

Si no me equivoco este es un dicho asháninka que también utiliza César Calvo en las "Tres mitades de Ino Moxo". Para mí es una frase muy verdadera porque la Amazonía es muy femenina. En ella las plantas, los animales, la tierra, todo tiene una madre. Y eso me permite entender mejor todo lo relacionado con esta parte del Perú. Los personajes que yo repito mucho, las sirenas y las runamulas, me producen mucha ternura porque en realidad son monstruos. A veces las idealizo, trato de humanizarlas, para mí no son semidiosas ni personajes míticos. Yo las tomo como personajes reales y también las trato así, con sufrimientos y tristezas.

De todas estas historias con las que usted creció, ¿hay alguna que todavía lo sorprende?

Sí, muchas. Permanentemente ando descubriendo más leyendas e historias relacionadas con personajes como el Chullachaqui, este duende famoso que en algunas zonas es maligno y en otras es benigno. Yo más bien lo veo como un guardián del boque, porque lo que él hace es ahuyentar a las personas que van a depredar. Es un personaje con mucha incógnita porque si vas por el río Marañón o Ucayali, este tiene nombres diferentes. Incluso cuando estuve exponiendo en Asunción, allí existe un museo del mito donde se explica una leyenda sobre un personaje que se llama el Pombero y cuando me contaron la historia yo dije es el Chullachaqui.

A parte del Chullachaqui, ¿existe otro ser mítico que castiga a los depredadores de la selva?

El shapshico, que es un duende. También la madre selva que cuando se siente amenazada te atrapa y no te deja salir de en medio de la naturaleza. No se trata de un superhéroe, pero creo que dentro de estos mitos ella es la más fuerte

.¿Qué personaje de los mitos aún está pendiente en su obra?

Varios. Lo que pasa es que hay una cantidad de diablos en la Amazonía, como los shapingos, que varían según el lugar. La diferencia de los mitos amazónicos con los griegos, por ejemplo, es que los primeros poseen características muy diferentes entre sí, mientras que los otros tienen su personalidad muy definida. En la Amazonía estas historias maravillosas que tenemos varían en cada región. Eso me permite a mí como creador, jugar con ellas. Cambian los significados, los nombres, algunas influencias. Hay muchas leyendas que son de origen europeo como el mito de los Ayaymama, sobre dos niños que se pierden en el bosque cuando su madre los abandona, es como el cuento de Hansel y Gretel. Los mitos amazónicos son una mezcla de muchas cosas, esa es su riqueza.

¿Qué diferencia esta nueva muestra de las anteriores?

Ya no abarco solo el tema del mito. Como en un cuadro donde aparece una sirena emergiendo del río, ya casi no puede nadar porque está asfixiada por tanto plástico. Es una denuncia a la contaminación. O en otro que se llama "Evolución", que retrata un poco cómo descubrimos las letras, la lengua, la inteligencia y al final seguimos cazando con lanzas. Entonces, ¿de qué evolución hablamos? Hay gente que evoluciona y hay otra que se ha quedado en un contexto muy primitivo. Pero, ¿qué tan bueno o no es lo primitivo y cuánto lo moderno?

Con tanta, destrucción y contaminación en la Amazonía, ¿sigue pensando que ella es el último rincón mágico de la tierra?

Creo y espero que sí. Yo desde mi labor como artista denuncio, explico y difundo no solo la depredación sino lo bello de la Amazonía, es un lugar que merece defenderse. No como una obligación sino como algo natural. Hay que recuperar esa conexión con la naturaleza, con el medio ambiente.

Luego de la exposición de los trabajos de artistas de la Amazonía en ARCOmadrid, en la Feria PArC y ahora en la Bienal de Venecia, ¿se puede hablar de un “redescubrimiento” del arte amazónico?

Pienso que es el momento del arte amazónico. Hay una generación de jóvenes nativos con mucho talento y fuerza. Hace unos 10 u 11 años cuando yo era director del INC Iquitos me pidieron organizar una semana turística en la ciudad. Convoqué al artista plástico Christian Bendayán, al escritor Paco Bardales y al cineasta Dorian Fernández para darle presencia a lo amazónico y luego de un tiempo cada uno de ellos empezó con fuerza en lo suyo. Después ha aparecido una camada de rostros nuevos. Y todavía hay muchos por descubrir.

Entre estos artistas nuevos también han aparecido algunas mujeres. ¿Cuáles cree que destacan?

Hay varias, Diana Riesco de Pucallpa o Graciela Arias de Ucayali, por ejemplo. Son generaciones jóvenes que están saliendo, a los que pienso apoyar todo lo que pueda. Y no es porque el arte amazónico esté de moda, hay un tema de calidad y de temática muy variada. Dos artistas más o menos cercanos en el tiempo como Brus Rubio y Rember Yahuarcani hacen una propuesta distinta y de mucha calidad, por eso es que han obtenido reconocimiento.

Hace falta abrir otras plataformas de difusión…

Se están abriendo. También hay muchos artistas limeños y de otras ciudades que están haciendo arte amazónico, que están investigando, lo cual que me parece bien. Hay que dejar que las cosas fluyan. El arte es el ejercicio de la libertad.

MÁS INFORMACIÓN

Sala Kuélap del Ministerio de Cultura 8Av. Javier Prado este 2465, San Borja. Se inaugura el 15 de mayo, a las 7 p.m. Abierto al público hasta 23 de junio. De martes a domingo de 10 a.m a 5 p.m. Ingreso libre.