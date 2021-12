El Museo de Arte de Lima anunció el nombramiento de Sharon Lerner como la nueva directora del MALI tras la Asamblea General de Asociados llevada a cabo el 25 de noviembre de este año. Este nombramiento se da con motivo de la reapertura del museo, tras dos años de estar cerrado al público.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del museo. Ella asume el nuevo cargo y el reto de guiar a la institución en esta nueva etapa, junto a una plana curatorial de reconocidos profesionales que se encuentran comprometidos con el MALI.

Sharon Lerner realizó su maestría en Practica de Curaduría en el California College of the Arts de San Francisco en 2010. Ese mismo año, obtuvo el 101 Curatorial Fellowship del Wattis Institute for Contemporary Arts y paralelamente se desempeñó como investigadora para la Kadist Art Foundation en San Francisco, Estados Unidos.

Durante una década, Lerner ha laborado en el Museo de Arte. Además, ha sido Curadora de Arte Contemporáneo entre 2012 y 2019, Curadora en Jefe del Museo entre junio y diciembre de 2021 y asumirá el cargo de directora del MALI desde enero de 2022.

