“Ayacucho contigo”, “El Perú apoya a Soledad Mujica”, “Salas a su casa”, “Respeto a la cultura, viva Ruraq Maki”, dicen algunas de las pancartas de los artesanos que se han hecho presentes desde la mañana de hoy en la puerta del Ministerio de Cultura, en la avenida Javier Prado, en San Borja, para exigir a las autoridades la permanencia de la experimentada funcionaria Soledad Mujica, quien lleva cerca de 15 años trabajando con distintos ministros de esa cartera, incluso desde que fuera el INC, antes de convertirse en Ministerio. También ha sido reconocida y elogiada cuando ha asistido a encuentros y ferias en otros países, así como en la Asamblea de la Unesco. Ostenta entre sus logros, además, 11 declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad conseguidas en los últimos 11 o 12 años, lo que nos coloca como uno de los países de Latinoamérica que más inscripciones tiene. Suma, además, más de 300 declaratorias de patrimonio cultural de la Nación, que han generado cohesión y planes de salvaguarda en diversas comunidades vulnerables de distintos lugares del país.

Como se sabe, Mujica ha sido la principal impulsora de la feria artesanal Ruraq Maki, a la que decenas de usuales participantes han dicho que dejarán de asistir de no cambiarse la decisión del Ministerio que, según un comunicado difundido ayer, responde a que Soledad Mujica no cumpliría los requisitos de la Ley N° 31419 y que su puesto tiene que ser sujeto a concurso. Publicada en enero de este año, la norma establece disposiciones para garantizar la idoneidad de los funcionarios en el ejercicio de la función pública. A juzgar por varios de los nombramientos hechos por este mismo gobierno, parece una razón puramente retórica. Especialistas legales han sostenido, además, que la norma no puede ser retroactiva.

“El comunicado no dice que el cargo no es de confianza y que tiene más de 10 años en un puesto de carrera. La nueva ley no aplica a ella. Eso no requiere de ninguna consulta para saberlo”, indicó sobre el tema la abogada Rosa María Palacios en su cuenta de Twitter.

Artesanos de diversas regiones del país realizaron un plantón en la puerta del Ministerio de Cultura. (Foto: César Campos)

Hablan los artesanos

“Es muy grave. Es una decisión desacertada por parte del Ministerio de Cultura. Van a ocasionar un daño enorme al arte popular, a Ruraq Maki y a la dirección de Patrimonio inmaterial. Son direcciones que requieren años de especialidad, que son los que ella tiene. Está cometiendo un error muy serio al prescindir de la señora Soledad Mujica”, nos dice desde Cusco el ceramista Tater Vera, quien participa en Ruraq Maki desde hace 12 años. “Ella es una estudiosa que tiene todo el profesionalismo y capacidad para seguir adelante. No entiendo por qué la están sacando. Es demasiado riesgo el que se toma con el patrimonio inmaterial. Ella ha desarrollado investigaciones y puestas en valor con muy poco presupuesto. Yo le pediría al Ministerio que evalúe bien y la mantenga en el cargo. Estamos hablando de la cultura peruana y es algo muy delicado. ¿En manos de quién va a caer?”, se pregunta el artesano.

Por su parte, Ana Cecilia Manayay, tejedora del distrito de Incahuasi, comunidad quechuablante ubicada en las alturas de Ferreñafe, en Lambayeque, a más de 3 mil msnm, asegura que su asociación de artistas “está muy indignada por lo ocurrido”. “La señora Soledad siempre ha estado con las artesanas de todo el país. Gracias a ella nosotros hemos podido salir a ofrecer nuestros productos, trabajados en base a conocimientos ancestrales que se pasan de generación a generación”. Para Manayay, la decisión “no es justa”. “Ella es portadora de Ruraq Maki, siempre ha llegado a nuestros talleres, es la única persona que sabe cómo trabajamos y qué productos hacemos porque siempre visita a los artesanos, los talleres, las asociaciones. Tenemos que luchar hasta el último para que no la despidan. Yo no he podido ir al plantón del Ministerio, pero desde aquí la apoyamos todos, porque nos ha ayudado a salir adelante, a salir de la pobreza, ya que somos quechuablantes, marginados por el Estado. A Incahuasi no llega nadie, pero gracias a ella podemos vender en Ruraq Maki hasta por Internet también”.

Artesanos protestan. (Foto: César Campos)

Sirley Casachagua, ceramista de la comunidad campesina de Llanac, en Santo Domingo de los Olleros, Huarochirí, sí ha participado en el plantón en la puerta del Mincul junto a un grupo de cerca de 100 artesanos que se acercó con pancartas de apoyo a Mujica y presentaron un documento en mesa de partes pidiendo una reunión con el ministro Alejandro Salas para pedirle el replanteamiento de la decisión sobre la funcionaria e información sobre el proyecto Ruraq Maki cuya situación hoy consideran es incierta. “Nos hemos reunido un grupo de artistas tradicionales de todo el Perú, aquí hay gente de Cantagallo, en Lima, de Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huarochirí. Se ha hecho todo un despliegue porque los compañeros se avisaron de lo sucedido y algunos hicimos un esfuerzo para hacernos presentes. Ruraq Maki es un trabajo de años, no sabemos cuál será el equipo que lo suceda o qué pasará”.

Los artesanos que se han manifestado hoy coinciden en una cosa: si Soledad Mujica no se mantiene en el cargo, lo más probable es que gran parte de las 300 asociaciones que integran Ruraq Maki no participen en la próxima edición programada entre el 21 y 31 de julio. ¿Qué hará el ministro Salas?