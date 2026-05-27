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“Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo” en el Museo Metropolitano de Lima, donde quince artistas exploran el tejido como lenguaje de memoria, tiempo y pensamiento visual andino.
“Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo” en el Museo Metropolitano de Lima, donde quince artistas exploran el tejido como lenguaje de memoria, tiempo y pensamiento visual andino.
Por Redacción EC

El Museo Metropolitano de Lima inauguró el pasado 8 de mayo de 2026 la exposición colectiva Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo, presentada en la Sala Limaq. La muestra reúne la obra de quince artistas bajo la curaduría de Daniel G. Alfonso, en una propuesta que explora el tejido como lenguaje vivo y contemporáneo.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)

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