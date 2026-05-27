El Museo Metropolitano de Lima inauguró el pasado 8 de mayo de 2026 la exposición colectiva “Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo”, presentada en la Sala Limaq. La muestra reúne la obra de quince artistas bajo la curaduría de Daniel G. Alfonso, en una propuesta que explora el tejido como lenguaje vivo y contemporáneo.
El Museo Metropolitano de Lima inauguró el pasado 8 de mayo de 2026 la exposición colectiva “Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo”, presentada en la Sala Limaq. La muestra reúne la obra de quince artistas bajo la curaduría de Daniel G. Alfonso, en una propuesta que explora el tejido como lenguaje vivo y contemporáneo.
La exposición convoca a Ale Grau, Alexia Pedal, Allen Ladd, Angie Leaño Paucar, Cristina Colichón, Clara Best, Eli Delvalle, Elvia Paucar y Fiorella Gonzales-Vigil, entre otros creadores que expanden los límites del textil hacia la instalación, el video y el arte conceptual.
El proyecto parte de una reflexión histórica sobre el arte textil en el Perú, recordando que los quipus incaicos ya constituían sistemas de conocimiento antes de la escritura. En ese sentido, el tejido es entendido como archivo y memoria, donde cada hilo registra el paso del tiempo y cada trama se convierte en una forma de pensamiento visual profundamente andino.
La muestra también propone un diálogo entre generaciones con la participación de Henry Ortiz, Kristie Arias, Paola Torres Núñez del Prado, Sandra Cáceres Simons, Tamiki y Zaida Silvano Inuma. La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de junio de 2026 y plantea una pausa frente a la aceleración digital, invitando a escuchar lo que los hilos aún tienen por decir.
El Dato
Exposición: Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo
Período: 08 de mayo al 07 de junio de 2026
Lugar: Sala Limaq, Museo Metropolitano de Lima. Avenida 28 de julio 800, Cercado de Lima
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