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“Circo Mágico” reúne siete pinturas de gran formato en las que Ronald Companoca recrea sus recuerdos de infancia ligados al mundo circense.
“Circo Mágico” reúne siete pinturas de gran formato en las que Ronald Companoca recrea sus recuerdos de infancia ligados al mundo circense.
Por Ángel Navarro Quevedo

Del primer circo que vio en su infancia, Ronald Companoca no recuerda el nombre ni cuánto duró la función. Recuerda un elefante. Estaba afuera de la carpa, quieto, antes de que empezara el espectáculo. La imagen se le quedó grabada y, décadas después, ese animal sigue apareciendo en su pintura. En “Circo Mágico”, su nueva exposición en la Galería Indigo, el artista arequipeño vuelve a ese recuerdo para reconstruir su sueño cirquero de la infancia.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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