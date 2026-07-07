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Gonzalo García Callegari presenta en la Galería Forum "Un Nuevo Sueño Americanx", una exposición que reúne 59 obras y reflexiona sobre la memoria, la nostalgia y los estereotipos femeninos
Gonzalo García Callegari presenta en la Galería Forum "Un Nuevo Sueño Americanx", una exposición que reúne 59 obras y reflexiona sobre la memoria, la nostalgia y los estereotipos femeninos
Por Ángel Navarro Quevedo

Después de su paso por Madrid, “Un Nuevo Sueño Americanx”, la más reciente exposición de Gonzalo García Callegari, llega a Lima en una versión ampliada que se exhibe en la Galería Forum. La muestra reúne 59 obras —entre dibujos, ilustraciones y siete pinturas en acrílico sobre tela— realizadas entre 2022 y 2026. Predomina, sin embargo, el papel, un soporte que el artista reivindica frente a los prejuicios del mercado. “Estoy tratando de cambiar esa mentalidad de que vale menos que una pintura sobre tela”, sostiene.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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