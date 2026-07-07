Después de su paso por Madrid, “Un Nuevo Sueño Americanx”, la más reciente exposición de Gonzalo García Callegari, llega a Lima en una versión ampliada que se exhibe en la Galería Forum. La muestra reúne 59 obras —entre dibujos, ilustraciones y siete pinturas en acrílico sobre tela— realizadas entre 2022 y 2026. Predomina, sin embargo, el papel, un soporte que el artista reivindica frente a los prejuicios del mercado. “Estoy tratando de cambiar esa mentalidad de que vale menos que una pintura sobre tela”, sostiene.

Aunque la serie dialoga con la publicidad, la ilustración comercial y la iconografía estadounidense de los años cincuenta, su origen es mucho más íntimo. García Callegari lleva casi dos décadas construyendo su obra a partir de los recuerdos de su infancia y adolescencia. En esta ocasión, el detonante fueron unos libros ilustrados que encontró cuando tenía siete años en la biblioteca de sus padres. Eran manuales de cocina y publicaciones que enseñaban cómo debía comportarse una “buena esposa”, materiales que habían pertenecido a ingenieros estadounidenses que trabajaban para la International Petroleum Company.

La muestra incluye dibujos, ilustraciones y siete pinturas en acrílico sobre tela realizadas entre 2022 y 2026.

La primera obra de la serie nació en 2022 y, desde entonces, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en uno de los más ambiciosos de su producción reciente. Tras una primera exhibición en España, regresó al Perú con nuevas piezas concebidas especialmente para ocupar las salas de Forum. El resultado es un recorrido en el que las referencias al imaginario del llamado sueño americano funcionan como punto de partida para una lectura mucho menos complaciente.

Esa revisión también se refleja en el propio título de la muestra. La “x” que sustituye la última letra de “americano” remite al lenguaje inclusivo, pero también a la idea de historias paralelas y miradas alternativas. “Me interesaba hablar de la contemporaneidad, pero también de otras formas de entender América. Esa ‘x’ también nace de referentes de mi infancia como Expedientes Secretos X, X-Men o American History X”, explica el artista.

Las mujeres que aparecen en las obras evocan la publicidad y los manuales domésticos de la posguerra estadounidense.

La mujer (im)perfecta

Las protagonistas de “Un Nuevo Sueño Americanx” parecen encarnar el ideal femenino que dominó la publicidad de la posguerra: sonríen, lucen impecables y aparecen rodeadas de cocinas, refrigeradoras y aspiradoras. Sin embargo, lejos de celebrar esa imagen idealizada, García Callegari la convierte en una herramienta crítica para demostrar que aquellos modelos nunca desaparecieron; simplemente adoptaron nuevas formas.

Para el artista, el modelo femenino que Estados Unidos difundió tras la Segunda Guerra Mundial no pertenece únicamente al pasado. Cambiaron los formatos y las plataformas, pero muchos de los mecanismos de representación permanecen intactos. “En esa época la mujer era prácticamente un adorno, un electrodoméstico más. Hoy la estética ha cambiado, pero los problemas siguen siendo los mismos. Basta ver cuántas mujeres siguen sufriendo las consecuencias de esas ideas”, afirma.

Tras exhibirse en Madrid, "Un Nuevo Sueño Americanx" llega a Lima en una versión ampliada con nuevas piezas creadas especialmente para ocupar las salas de la Galería Forum.

La nostalgia ocupa un lugar central en ese planteamiento, aunque nunca aparece como una celebración del ayer. García Callegari reconoce que toda su producción nace de una mirada melancólica, pero insiste en que el pasado solo le interesa cuando sirve para comprender el presente. “No me quiero quedar en una descripción de esa época. Me valgo de esas memorias para seguir hablando de temas que siguen muy presentes hoy”, señala.

La serie también incorpora referencias al contexto peruano, como un calendario ilustrado por Málaga Grenet para la antigua International Petroleum Company, que contrasta los modelos femeninos de ambos países. Así, “Un Nuevo Sueño Americanx” busca trascender la nostalgia para convertirse en una advertencia. “Uno tiene que entender por qué pasaron las cosas para que no vuelvan a suceder”, sentencia.