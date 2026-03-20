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La exposición “Una colección es un deseo” se encuentra en el Palacio de las Artes, donde más de cien fotografías dialogan en torno al archivo, la memoria y la circulación de imágenes.(Foto: Isis Mur)
La exposición “Una colección es un deseo” se encuentra en el Palacio de las Artes, donde más de cien fotografías dialogan en torno al archivo, la memoria y la circulación de imágenes.(Foto: Isis Mur)
Por Ángel Navarro Quevedo

Una colección no empieza con una obra, sino con una intuición. A veces también con una negociación incómoda. A fines de los noventa, un joven cubano llegó a Lima con una imagen del Che Guevara bajo el brazo. Jan Mulder la compró —“le rebajé el precio, tristemente”, recuerda— sin saber que ese gesto marcaría el reinicio de una de las colecciones fotográficas más consistentes de la región, que hoy nos muestra un pedazo de la misma con “Una colección es un deseo”, exposición que reúne más de cien fotografías en el Palacio de las Artes de Miraflores.

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Parte de la entrevista realizado al destacado científico peruano
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