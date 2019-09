Uri Fink y Nissim Hizkiyahu: dos maestros caricaturistas que buscan cambiar el mundo

Ambos llevan polos con caricaturas a la altura del pecho, como si fuera un uniforme que portan con orgullo. Uri Fink y Nissim Hiskiyahu son dos de los caricaturistas más importantes de Israel. Sus trabajos se han publicado en varios países, participan en proyectos internacionales y dictan conferencias en diferentes partes del mundo. Pero antes de volverse celebridades en el universo de los cómics y las caricaturas eran, como sucede con las personas que tuvieron el valor de seguir sus sueños, fanáticos incansables de las imágenes. "A los 14 años me empezaron a interesar las caricaturas políticas de los diarios.

Me parecía increíble plasmar tantas cosas en una pieza gráfica que tenía un mensaje, humor e ideas", recuerda Nissim Hiskiyahu, conocido como 'Nusko'. Hiskiyahu se animó a escribirle a los autores que tanto admiraba y ellos lo presentaron a las revistas; así comenzó a dibujar una caricatura política a la semana.

Caricatura de Martín Vizcarra por Nusko.

Por su parte, Uri Fink era un niño de 6 años que no podía dejar de dibujar. Lo hacía en los cuadernos y libros del colegio. "Cuando mi profesora se dio cuenta hizo algo muy inteligente: me dio un cuaderno en blanco para que dibujara allí", cuenta Fink, quien a los 15 años publicó el cómic de Sabraman, el primer superhéroe israelí.

Ambos artistas llegaron al Perú para participar en talleres del Instituto Toulouse Lautrec y dar una charla sobre narrativa gráfica y caricatura en la Casa de la Literatura, auspiciada por el Ministerio de Educación del Perú y la Embajada de Israel.

—Sociedad y memoria—

Desde julio pasado, The New York Times dejó de publicar caricaturas políticas, tras la polémica creada por una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un perro bajo las órdenes del presidente Donald Trump. Muchos caricaturistas han señalado que esta decisión es una derrota para el periodismo y la libertad de expresión. Hiskiyahu responsabiliza a los editores. "Es un gran error, una vergüenza que el diario cancele las caricaturas. Yo pienso que las personas que fallan en The New York Times son los editores", sostiene. No obstante, Fink señala que estamos viviendo una época dorada para las caricaturas porque ya no es necesario esperar a los diarios para verlas, basta con compartirlas por las redes sociales. "Una imagen puede valer mil palabras, pero las caricaturas valen como mil imágenes. Esa es la idea", finaliza Fink.



