La compañía D1, dirigida por Vania Masías y conformada por bailarines multidisciplinarios formados en los programas de formación artística, se presentará en el Festival Internacional Breaking Convention, que se llevará a cabo en Sadler’s Wells (Londres, Inglaterra), uno de los escenarios más importantes en la danza a nivel internacional.

D1 se convierte en la primera compañía peruana de danza en el Breaking Convention, evento con más de 10 años de trayectoria, y como antesala de sus presentaciones oficiales —el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo— Masías conversó con El Comercio para hablar del largo camino que tuvo que recorrer para llegar a Europa con su compañía.

¿Cómo fue la selección para que D1 llegara al Festival Internacional Breaking Convention?

D1 es la única compañía Latinoamericana que ha sido seleccionada para el Festival Internacional Breaking Convention, que se da este fin de semana. Son como 20 compañías alrededor del mundo que han sido seleccionadas por los directores artísticos del festival y por el fundador Jonzi D. Eso me hace sentir muy orgullosa del trabajo que refleja cada uno de los chicos.

Tengo entendido que serán dos las presentaciones que brindarán. ¿Qué verá el público del Sadler’s Wells?

Nosotros estamos llevando un estilo que queremos posicionar en el mundo y es el peruvian style. Es una fusión de ritmos callejeros, como el hip hop y el breaking mezclado con el huaylas, la marinera, la danza de las tijeras y el afro. De esa forma queremos posicionar el Perú, pero desde una perspectiva moderna.

¿Qué sientes al regresar a Londres con tu compañía D1?

Desarrollé mi carrera en Londres, pero yo nunca me he presentado en el Sadler’s Wells. Mi sueño era subir al escenario y bailar alguna vez ahí, pero esta vez mi meta se cumplirá a través de los chicos (los integrantes de la compañía D1).

¿Qué significan los integrantes de D1 en tu vida?

D1 no solo forma bailarines, nos esforzamos para formar ciudadanos que se comprometen por hacer un cambio social. Los muchachos que integran la compañía se sacan la ‘mugre’ y han entrenado hasta morir para obtener un lugar en el Breaking Convention. Yo solo puedo sentir orgullo por ellos y por mí.

Tu lema es: ‘la danza es una herramienta de cambio social’. ¿Qué tan fuerte sigue siendo esta frase en tu vida?

Creo firmemente en este lema y lo aplico en mi vida todos los días. La danza y las artes escénicas son las herramientas más efectivas para trabajar las emociones. Si la gente quiere cambios estructurales a nivel educativo, tú tienes que trabajar a partir de las emociones, que son las que rigen el 90% de nuestras acciones.

¿Has visto estos cambios en tus chicos?

Claro que sí. En D1 tenemos historias de jóvenes que han hecho acrobacias en la calle y hoy se han graduado en universidades. No se trata de estar en el mejor colegio, ellos cambiaron su mentalidad, donde uno se convence de que uno es responsable de nuestro futuro y no hay que estar culpando al que está al lado sobre nuestras desgracias. No hay que victimizarnos y no hay que esperar que te resuelvan la vida. Esa es la metodología que quiero trascender a los chicos de D1, para ellos también envíen el mismo mensaje a otros.

En una entrevista de 2018 mencionaste que sentías frustración con las historias de los jóvenes que llegaban a la compañía. ¿Esta frustración cambió?

Siento que el Perú es un país con bastante talento, pero con pocas oportunidades por el nivel de corrupción que hay. Eso es la mayor impotencia que tengo. Las autoridades deberían preocuparse más para no perder tantos talentos. Somos un país rico y la impotencia la voy a sentir siempre porque no puede ser que haya personas que tengan hijos para violentarlos o que todos cumplan el mismo ciclo de terror. Eso es inaceptable, la educación pública debe cambiar y mejorar.

¿Cuál es la meta de D1 y de tus organizaciones sin fines de lucro?

Siento que hemos avanzando, pero como diría César Vallejo: ‘hermanos, hay mucho por hacer’. Siento que me queda mucho por hacer y solo quiero seguir contagiando esta energía para que más personas sigan creyendo en ellos mismos y puedan seguir apostando por hacer las cosas bien.

¿Qué te limita seguir creciendo con tu compañía?

Es difícil vivir como una asociación sin fines de lucro y sino tenemos el apoyo de la empresa privada, no hay forma de que podamos sobrevivir y estamos en búsqueda de eso porque nosotros no queremos que no solo sea un festival, sino que nos presentemos en cinco festivales más de Europa y que la compañía D1 se haga presente para representar al Perú.

¿Cuántos integrantes de tu compañía han viajado a Londres para ser parte del Breaking Convention?

Son 8 los bailarines, 4 chicos y 4 chicas que están viajando (a Londres). De los cuales 6 han salido del programa Formación Integral, que es nuestro programa gratuito.

¿El show “Imagina Perú” podrá ser visto por el espectador peruano?

Claro que sí. Lo teníamos planeado desde antes, pero la pandemia paralizó nuestros planes. Este show podrá ser visto por todos los peruanos en agosto de 2022 y en el Gran Teatro Nacional. Ya pronto daremos más detalles. Solo puedo adelantar que estará Lucho Quequezana, Ruby Palomino y Renata Flores.

¿Qué llevará la compañía D1 al Festival Internacional Breaking Convention?

La delegación de D1 llevará el peruvian style en su propuesta artística, a través del espectáculo “Imagina Perú”, el cual narra la historia de jóvenes líderes que, a través de la danza, comparten su historia de transformación, de jóvenes empoderados que logran cambiar la vi d a de muchos más. Cada historia tiene un mensaje de resiliencia, de empoderamiento, de superación, de identidad, del reconocimiento de uno con el otro, de mirarnos como comunidad, como humanos que debemos conectarnos.

Ellos representarán al Perú en el Breaking Convention

Representar a Perú en los escenarios de un teatro con tanta trayectoria, marcará un hito en el camino de muchos más jóvenes que llevan en su baile un mensaje, una voz en alto para el mundo. Hoy son Tiara Tagle, Atenas Zaldivar, Muriel Gracía, Brighit Mercado, Joel Fuentes, José de la Cruz, Jesús Pinto y Shinichi Tokumori, los jóvenes líderes que cruzarán fronteras para transformar más vidas de jóvenes con su mensaje.

Compañía D1, de Vania Masías, participará en el Festival Internacional Breaking Convention de Londres. (Foto: @d1asociacioncultural).