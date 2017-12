Víctor Delfín: el destacado artista celebra 90 años.

Después de 45 años, el artista se ha reencontrado con su obra. Víctor Delfín contempla la escultura "León", pieza de su serie "Bestiario" (expuesta en 1968 en el Instituto de Arte Contemporáneo), con el orgullo de quien atesora un trofeo. Destacan en ella los colmillos afilados y una gran melena hecha con llaves de tuercas con las que el maestro podría ajustar tanto desbarajuste que hay en esta sociedad que todavía se inquieta por los temblores, por la corriente de El Niño, por la incertidumbre y la mediocridad política, la pobreza, la miseria. "De qué se asombran, si siempre ha sido así, ¿cuál es la novedad?", se pregunta el artista que celebra hoy 90 años.

Diez años más de vida es lo que pide hoy Víctor Delfín como regalo de cumpleaños "para luchar fuertemente contra la injusticia social". El artista no aquieta su lado político, pero siempre ahuyentando el pesimismo, porque si algo su padre le enseñó fue a ser optimista. "Él siempre decía que todo se arreglaba en la vida, que lo único que no tenía solución era la muerte y que cuando una puerta se cierra doscientas se abren. Yo no tengo temor a nada".

—Breve retrospectiva—

Optimista y soñador, al cumplir 17 años Víctor Delfín Ramírez cargó 15 soles en el bolsillo y dejó su Lobitos natal. Se codeó con los universitarios de San Marcos e ingresó a Bellas Artes. Inició amistad de años con Aníbal Quijano y Romualdo Valle, y luego también con Arturo Corcuera y Luis Lumbreras, entre muchos personajes más.

Cuando al culminar su tercer año de estudios le negaron la beca en Bellas Artes, el artista –teniendo en mente a Paul Gauguin– decidió mudarse a Tingo María, donde la selva complementó la riqueza de colores y paisajes adquiridos en su niñez junto al mar.

"No dudó tampoco en pasar largas temporadas en ciudades como Nueva York y Santiago de Chile, siempre en busca de nuevas imágenes y sensaciones", puntualiza Teresina Muñoz-Nájar en el texto introductorio a la muestra que el maestro ha instalado en la sala del Centro Cultural Inca Garcilaso, en pleno Centro Histórico de Lima.

Bajo el título "Del cerro San Cosme al puente de Brooklyn", la exposición representa un breve recorrido que muestra las capacidades creativas del artista. "Una de las cosas que me interesan es que los jóvenes de esta época comprendan que la creación es infinita. Que no se puede ser solo acuarelista ni grabador ni pintor ni escultor, se puede ser todo a la vez. La creación es infinita", explica.

Así es como esta exposición incluye más de 15 obras diversas, desde su serie "Bestiario", pasando por el retrato de su hija Alejandra (óleo sobre lienzo que data de 1987), un grabado de 1990 y un retablo pintado también de esa época. Además se exhiben recientes esculturas de aves hechas en hierro, un autorretrato en óleo sobre madera que abre la exhibición y las dos imágenes con los paisajes que dan nombre a la muestra, todos fechados en el 2017.

"He vivido en Nueva York más de 15 años, yendo y viniendo, en la época del señor García [...] Creo que es el lugar donde más obras he vendido durante años. ¿Cuál es el secreto? Mi profesor [Apurimak] lo tenía: 'Pinte lo que usted ama de su tierra, usted es un peruano'".

MÁS INFORMACIÓN

​Lugar: Centro Cultural Inca Garcilaso.

Dirección: Jr. Ucayali 391, Cercado de Lima.

Horario: de martes a viernes. de 10 a.m. a 8 p.m.; sábados, domingo y feriados de 10 a.m. a 6 p.m.