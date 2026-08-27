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La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus coloridos diseños de lunares y patrones repetitivos, falleció a los 97 años. (Foto: AFP)
La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus coloridos diseños de lunares y patrones repetitivos, falleció a los 97 años. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus coloridos diseños de lunares y patrones repetitivos, falleció a los 97 años, según una publicación en su página web este jueves.

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